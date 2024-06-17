بائع غزل البنات بسوهاج: "لفيت على رجلي عشان أرجع بفلوس أصرفها على عيالي"

في إحدى قرى مركز دار السلام جنوب محافظة سوهاج، قرر شاب في الثلاثين من عمره أن يبيع غزل البنات بعد أن عانى من ضائقة مالية، ليصرف على أسرته المكونة من 4 أولاد وزوجته وأمه.

خرج الشاب منذ الساعة السادسة صباحًا حاملاً عصا عليها أكياس غزل البنات، وتجول بها في درجات حرارة حتى جاء الليل دون أن يبيع كيسًا واحدًا مما زاد من حزنه، كما تعرض لمحاولة سرقة من قبل مجموعة من الأطفال مما دفعه إلى رمي الأكياس في الشارع.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو صوره أحد شاب يدعى حازم قوره، وانتشرت قصته على صفحات السوشيال ميديا بهدف مساعدته.

وفي السياق، قال “حازم” إنه صور الفيديو المتداول ونشره على صفحات التواصل الاجتماعي بهدف مساعدة الشاب، وتفاعل الآلاف من المتابعين مطالبين بمساعدته.

وأوضح أنه خرج منذ الصباح الباكر للبحث عن مكان الشاب وتقديم المساعدة له.

من جانبه، قال محمد صاحب مقطع الفيديو إنه اشترى غزل البنات من أحد التجار وخرج من الصباح الباكر في درجة حرارة ٤٨ يلف على قدميه على أمل أن يبيعه ويرجع يسدد ثمنه ويشترى لأولاده الصغار حاجته، لكن لم يشترى منه أحد حتى عاد بالليل فصادفه في الطريق أولاد صغار طاردوه وأخذو يضايقونه ويسحبون منه الأكياس.

وتابع: “اتخنقت وقررت أقطع الأكياس وأرميها، معرفش أنه حد كان بيصورني لغاية ما لقيت الشيخ محمد من الوعظ بيتواصل معايا وبيقولي إيه اللى حصل، وأنا مش معايا مصدر رزق غير الشغلانة دى بسرح أبيع وأرجع بـ٥٠ أو ٧٠ جنيه أصرفهم على عيالي”.