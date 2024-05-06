قطع فنية من الكرتون والبلاستيك.. طلاب تربية نوعية بالإسكندرية يبدعون بأعمال إعادة التدوير (صور)

في احتفالية عيد الربيع..

أعمال فنية وإبداعية بطريقة إعادة تدوير الخامات البيئية، شارك بها طلاب كلية التربية النوعية بجامعة الإسكندرية في معرض الحرف والاعمال اليدوية بشاطئ ستانلي السياحي ضمن فعاليات احتفالات محافظة الإسكندرية بأعياد الربيع.

قطع فنية متعدد نتاج ورش عمل طلاب كلية التربية النوعية واخرى مع الاطفال لتنفيذ اشكال وأعمال فنية لاستغلال الخامات وإعادة تدويرها.

قالت الدكتورة نانسى نجاتي المدرس بكلية التربية النوعية بجامعة الإسكندرية، إن الأعمال الفنية المعرضوضة، نتاج ورش إعادة التدوير لطلبة الفرقة الثانية بالكلية، مشيرة إلى أن الخامات التي تم استخدامها متعددة منها الكرتون والبلاستيك والورق، فضلا عن مشاركة الأطفال باستخدام الفوم والصلصال وغيرها من الخامات بهدف توعيتهم بأهمية إعادة تدوير الخامات والحفاظ على البيئة.

واوضحت أن نتاج الورش العديد من الأعمال الفنية التي تشارك بها الكلية اليوم في معرض شاطئ ستانلي ضمن احتفالات عيد الربيع، لافتة إلى أن من خلال استخدام الخامات الموجودة في المنزل والبيئة نتج أعمال فنية مع الحفاظ على البيئة وتحقيق الاستدامة الخامات.

وأشارت إسراء صفوت من الطالبات المشاركات بركن معرض التربية النوعية، إلى أن خلال الورشة تم استخدام الكرتون والبلاستيك والمعادن، موضحة أن الفكرة في إعادة التدوير هو عدم استخدام أي خامات خارجية بل المتواجدة في كل منزل.

وتابعت إن من خلال إعادة تدوير تم تنفيذ اشكال جمالية بأيدي الطلاب، بالإضافة إلى العديد من الأشكال الأخرى نتاج ورشة العمل مع الأطفال.

احتفالات محافظة الإسكندرية بعيد الربيع

واطلقت محافظة الإسكندرية، اليوم الإثنين، عدة فعاليات ضمن احتفالات شم النسيم والتي تضمنت موكب الزهور ضمن فعاليات عيد الربيع، والذي يشارك به 30 سيارة مزينة بالزهور، ومارثون للدرجات بستاد الإسكندرية، ومعرض الفنون التشكيلة وآخر للحرف اليدوية والألعاب الترفيهية على الشاطئ.

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