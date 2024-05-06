الإثنين 06 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

انطلاق شعلة مارثون الدراجات والألعاب الرياضية بستاد الإسكندرية

انطلاق مارثون الدراجات
انطلاق مارثون الدراجات بالإسكندرية

أطلق اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الإثنين، شعلة مارثون الدراجات الهوائية، والألعاب الرياضية من ستاد الإسكندرية الرياضي الدولي، في إطار احتفالات محافظة الإسكندرية بأعياد الربيع.


جاء ذلك بحضور اللواء هشام لطفي مدير عام الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالإسكندرية، والمهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

افتتاح معرض فوتوغرافي فني

وتتضمن احتفالات محافظة الإسكندرية بعيد الربيع عدة فعاليات، حيث يتم افتتاح معرض فوتوغرافي فني، وافتتاح معرض الفنون التشكيلة بستاد الإسكندرية، بتنظيم الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالتعاون مع ستاد الإسكندرية الرياضي ونادي عدسة للتصوير، ضمن مبادرة "شوف بنفسك"، وهى جولة درجات وتصوير فى اقدم شوارع التاريخ لاظهار جماليات اعظم شوارع العالم بعد تطويرة مؤخرا بعروس البحر المتوسط.


كما تشهد الاحتفالات افتتاح معرض الزهور والزينة والمرور على لوحات اللاند سكيب لطلاب كلية  فنون جميلة من أمام كارفور (مدخل الإسكندرية الصحراوي)،

كما سينطلق موكب السيارات المزينة بالزهور من أمام كارفور  مرورًا بطريق قنال السويس وطريق الكورنيش، وصولا لشاطئ ستانلى السياحي، لافتتاح الاحتفالية المقامة به تحت إشراف الإدارة المركزية للسياحة والمصايف وبمشاركة الإدارات التنفيذية بالمحافظة وحضور أعضاء مجلسى النواب والشيوخ وشركات الخدمات وجمعيات ومؤسسات المجتمع المدنى وبحضور وتشريف القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، عن جاهزية المحافظة لاستقبال عيد شم النسيم، وذلك في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال أعياد الربيع.

وأكد "الشريف" على رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مديريات الخدمات، لاستقبال عيد القيامة المجيد، وشم النسيم، مكلفًا رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بالمرور الميداني على مدار اليوم، والتنسيق مع جميع المديريات لشن حملات مفاجئة على جميع القطاعات لمتابعة استعدادات المحافظة.

وشدد المحافظ على تكثيف أعمال النظافة على مستوى الأحياء، ورفع جميع الإشغالات والتعديات بشكل فوري، فضلًا عن انعقاد غرفة عمليات المحافظة الرئيسية ومستمرة في انعقادها لاستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة لتلقى الشكاوى الطارئة والعاجلة.

انطلاق مارثون الدراجات بالإسكندرية
انطلاق مارثون الدراجات بالإسكندرية
انطلاق مارثون الدراجات بالإسكندرية
انطلاق مارثون الدراجات بالإسكندرية
انطلاق مارثون الدراجات بالإسكندرية
انطلاق مارثون الدراجات بالإسكندرية
انطلاق مارثون الدراجات بالإسكندرية
انطلاق مارثون الدراجات بالإسكندرية
انطلاق مارثون الدراجات بالإسكندرية
انطلاق مارثون الدراجات بالإسكندرية
انطلاق مارثون الدراجات بالإسكندرية
انطلاق مارثون الدراجات بالإسكندرية
محافظ الإسكندرية ستاد الإسكندرية احتفالات محافظة الإسكندرية أعياد الربيع شم النسيم

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