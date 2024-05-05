الأحد 05 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

اجتماع مشترك بين "غرفة الإسكندرية" و"الصادرات والواردات" لبحث سبل التعاون

اجتماع الغرفة التجارية
اجتماع الغرفة التجارية بالإسكندرية

استقبلت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، اللواء مهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، واللواء أركان حرب هشام مشهور رئيس الإدارة المركزية للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالإسكندرية، وذلك لبحث سبل التعاون والتنسيق لتذليل الصعوبات التي تواجه مستخلصي الجمارك والمصدرين والمستوردين والخطوط الملاحية.

 

في بداية اللقاء، أشاد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، بدعم هيئة الصادرات والواردات وقياداتها لمنتسبي الغرفة على مر عقدين من الزمان منذ إطلاق مبادرة جسر التواصل والتي تربط قيادات الدولة مع منتسبي الغرفة لطرح الرؤى، وحل المشاكل وإزالة المعوقات ومنع تكرارها.

 

وصدر عن هذه المبادرة عشرات القرارات والمنشورات الدورية والتشريعات الميسرة لأداء الأعمال، والتي نشأ من خلالها أول مركز للتميز في مصر والذي يقدم الخدمات الحكومية لمنتسبي غرفة الإسكندرية بيسر وسرعة، وذلك قبل الشباك الواحد بمختلف الهيئات الحكومية بأكثر من عشر سنوات.

 

وأضاف أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات كانت من أولى الهيئات الداعمة لتجار الإسكندرية، سواء بحضورها في كافة فعاليات جسر التواصل، أو بالتواجد الفاعل والمتميز في مركز تميز غرفة الإسكندرية مع مصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك، والسجل التجاري وغيرهم من الجهات.

 

وأشار الوكيل، إلى أن سبل التعاون مع الهيئة العامة للرقابة عن الصادرات والواردات قد أسفرت عن عقد الدورات التدريبية الإلزامية للمصدرين والمستوردين بمقر الغرفة التجارية بالإسكندرية، كما كانت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية أول من قام بتحديث تلك الدورات لتقدم افتراضيا عن بعد، منذ بداية جائحة كورونا.

 

من جانبه، عرض اللواء مهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات الدور الذي تقوم به الهيئة حيث أفاد بأن الهيئة تتبع وزارة التجارة والصناعة وتعمل مع قطاعات الوزارة كمنظومة متعاونة هدفها الرئيسي والأساسي هو تيسير حركة التجارة وتشجيع الصناعات المصرية وتنمية الصادرات بكافة أنواعها ورفع قدراتها التنافسية في كافة الأسواق العالمية لتحقيق التقدم والرفعة للوطن والمواطن، كما تهدف إلى حماية المستهلك والمحافظة على سمعة مصر من خلال فحص الصادرات والواردات السلعية بأحدث الأساليب والتجهيزات العلمية والمعملية.


وأشاد خلال كلمته بالدور الفعال الذي تقوم به الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية في خلق جسر لمزيد من التعاون بين الهيئة ومنتسبيها من التجار.

 

كما جرى خلال اللقاء الخروج بعدد من التوصيات أبرزها إعادة تفعيل مبادرة جسر التواصل لخدمة منتسبي الغرفة من تجار والصناع ومؤدي الخدمات.

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