لمعلومة من حق الجميع.. المواطن يسأل وعلي الحكومة أن تجيب



مشروعات كبري تقوم بها الدولة قد لانعرف عنها إلا القليل ولاتتوفر لدينا المعلومات الكافية التي توضح جهود الدولة.. السبب غياب المعلومة واعتقالها في أدراج مكاتب المسئولين. لقد دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي وسائل الإعلام بتنظيم رحلات لرجال الإعلام وشباب الجامعة بعمل رحلات لمتابعة المشروعات أثناء افتتاحه مشروع "توشكي" أمس السبت، بجنوب الوادي والذي يعد من أهم المشروعات التنموية التي تقوم بها الدولة ضمن خطط التنمية المستدامة 2030.

يأخذنا حديث اهتمام الرئيس "السيسي" إلي أهمية دور الإعلام ووظائفه والخدمات التي يقدمها للمواطن المصري من دافعي الضرائب ومن ثم حق المواطن الحصول علي المعلومة. نجد من أهم وظائف الإعلام هو الإخبار ونقل المعلومات من مصادرها الرئيسية إلي المواطن الباحث عن الحقيقة، أيضا من بين أدوار القائمين علي كافة وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية والمسموعة تفسير الغموض وإيضاح الحقائق وتقديم رؤية مستقبلية علي أساسها يستطيع الموطن أن يتخذ قراره بناءا علي ما يقدم له من معلومات متاحة له.. هذه ليست مهمة سهلة علي من يقوم بهذه الوظيفة في ظل تحفظ المسئولين بما لديهم من معلومات.

دائما مايطالب أهل الإعلام بحرية المعلومات وتداولها..الحرية هنا هي مطالبة من يملك المعلومة بأن يطلقها لعنان السماء دون شرط أو قيد، إنها حرية مسئولة ومسئولية علي الجميع وإلا يكلفنا الكثير التحفظ والكتمان علي المعلومة في زمن تكثر فيه الشائعات والمعلومات المغلوطة مما يعكر صفو الحياة ومن ثم تعلو الأصوات والمنادة بالحرية في حين أن القرار الأسهل هو اتاحة المعلومات.

أعتقد أن هذا ما فهمناه من حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي حين خاطب القائمين علي الإعلام أثناء افتتاح مشروع شرق العوينات، جزء من حديثه موجه إلي المنظومة الإعلامية والدفع بها من أجل مصلحة المواطن، لقد خاطب السيد الرئيس وشدد علي دورالإعلام في نقل وتفسير المعلومة للمواطن لاسيما أن الرئيس يردد دائما مقولته: "ليس لدينا ما نخفيه". عهدنا معه الصراحة والشفافية، وصدق المعلومة حتي وإن كانت الظروف غير مواتية، المكاشفة تجنبنا الصدمة من اي تداعيات، الحقائق تجعلنا نتخذ القرار الصواب والحذر من مغبة الأحداث.

لقد تحدث الرئيس بشفافية في موضوعات تهم كل مواطن مصري، تحدث عن اساسيات الحياة من تكلفة رغيف العيش وأسعار الكهرباء والوقود تحدث بالأرقام عن ماتقدمه الدولة من دعم وما تستطيع القيام به وأهم التحديات التي تواجهها، لقد وضع المواطن مع الحكومة موضع تفكير وتحليل وطالب الجميع بمساحة من تبادل وجهات النظر، مطالبا الحكومة:" اتكلموا وقولوا للناس، ليه الكهرباء بتقطع، لو أنا أخدت ثمن الكهرباء الحقيقي، هضاعف ثمنها مرتين، طيب الغلبان هيروح فين؟ أقطع الكهربا ولا أغليها؟".. هذه الشفافية لاتعني أن الدولة لا تتخذ القرار منفرده دون مراجعه من أحد، هنا خطاب الرئيس يدعو المشاركة من الجميع عبر وسائل الإعلام، المشاركة تكون بطرح الحوار حول أي أزمة تواجه الدولة وتنعكس علي المواطن يكون الحوار المجتمعي عبر وسائل الإعلام المختلفة هو أفضل الطرق للوصول إلي حل يرضي جميع الأطراف أو يتم طرح حل أقرب إلي حالة الرضي..

نعم نحن جميعا نفقتد إلي حرية المعلومة خاصة أن المواطن صاحب الحق الأصيل لم يجد أحيانا كثيرة إجابات حقيقية ومقنعه، المواطن في الأونه الأخيرة لايجد مسئول في موقع المسئولية يجيب عن استفسارات وأسئلة حائرة لاتجد اجابات شافيه.

إلي الحكومة الجهة التنفيذية في الدولة أن تحذوا حذو الرئيس، أن تتكلموا وتخرجوا عن صمت دام طويلا.. عليكم بالحديث إلي أبواق الإعلام.. علي رئيس الوزراء وكل وزير والهيكل التنظيمي من الجهات المختصة أن تحرروا جميعا المعلومة من أدراج مكاتبكم وأن تمنحوا أقلامكم القوة في اصدار البيانات وأن تخرجوا في وسائل الإعلام بتصريحات مسئولة تضحض كل مغرض وتقتل الشائعات في مهدها.. هذا دوركم إلي جانب عملكم التنفيذي، لم يطلب منكم أحد ماهو خارج عن مسئوليتكم إنما ساعدونا ونساعدكم في إنجاح مهامكم وعملكم المكلفين به، فمطلبنا نحن المواطنون ليس إلا أن تخبرونا بما لديكم من إنجازات وأفكار لصالح الجميع، وأن نشارككم في تحمل التحديات والصعاب، ونصل معكم إلي الحلول المناسبة تحتمل وجهات نظر مختلفة تساعدكم علي اتخاذ القرار.. إلي كل مسئول في موقع المسئولية لنا حق عليكم.. فمن حقنا نسأل وعليكم الإجابة.