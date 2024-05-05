"على قد الأيد".. أرخص أماكن التنزه بالإسكندرية خلال شم النسيم

تتعدد أماكن التنزه بمحافظة الإسكندرية بين الشواطئ والمنتزهات والحدائق، والأماكن الترفيهية، بأسعار متفاوتة، وبالتزامن مع الاحتفال بشم النسيم، تبحث العديد من الأسر والعائلات من أهالي الإسكندرية وزائريها على أماكن للتنزه بأسعار في متناول الجميع لقضاء عطلة شم النسيم.

وتستعرض الدستور خلال السطور التالية أرخص أسعار لأماكن التنزه في الإسكندرية والتي تبدأ من 5 جنيهات.

حديقة الحيوان وانطونيادس

تعد حديقة الحيوان بالإسكندرية من أبرز أماكن التنزه والتي تم مقصدًا للأهالي والعائلات لقضاء وقت ممتع بالإسكندرية، لما تتمتع به من مساحات شاسعة، وتواجد العديد من الحيوانات التي تحرص الأسر على زيارتها والتقاط الصور للأطفال معها، فضلا عن تواجد منطقة ملاهي بداخل الحديقة وتبلغ سعر تذكرة الدخول 5 جنيهات.

أما حدائق انطونيادس تتميز بالمساحات الخضراء والأشجار والنباتات النادرة، وتعد من أكثر الاماكن التي يتوافد عليها المواطنين خلال شم النسيم والاعياد، وتبلغ سعر تذكرة الدخول 20 جنيها.

شواطئ الإسكندرية

تضم محافظة الإسكندرية خلال صيف 2024، 55شاطئ بالقطاعين الشرقي والغربي، وتفتح شواطئ عروس البحر المتوسط أبوابها أمام الجمهور والزائرين لقضاء وقت مميز على رمال بحر الإسكندرية وممارسة السباحة، خلال أعياد الربيع وفصل الصيف، وتبلغ أسعار تذاكر الشواطئ، بداية 5 جنيهات حتى 25 جنيهًا، ويحصل المواطن على تذكرة دخول الشاطئ استخدام دورات المياه وغرف تغيير الملابس بالمجان دون تحصيل أي رسوم إضافية.



فسحة الفلوكة

قارب النزهة أو "الفلوكة" فسحة يحرص عليها كافة الأعمار من الأطفال وحتى الأسر والعائلات حيث تتضمن نزهة بحرية بمحيط أهم معالم الإسكندرية الأثرية هي قلعة قايتباي ومنطقة بحري لمشاهدة عروس البحر من داخل البحر بأسعار تبدأ من 10 جنيهات للفرد بالقارب الصغير وتصل لـ 50 جنيها للقارب الكبير أو اليخت.



ملاهي أبو العباس

ملاهي أبو العباس هي الملاهي الشعبية الأشهر في محافظة الإسكندرية، حيث تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين خلال أيام الأعياد وفصل الصيف، حيث تشمل عدد كبير من الألعاب التي تناسب كافة الأعمار من الأطفال والالعاب الترفيهية، وتبدأ أسعار الألعاب بها من 5جنيهات.



الممشى السياحي

يعتبر الممشى السياحي الجديد بمنطقة 45 شرق الإسكندرية، هو فسحة مجانية لأهالي وضيوف المحافظة، حيث يتميز بشكله الجمالي على غرار كوبري ستانلي ويتوافد عليه المواطنين من جميع أنحاء المحافظة وزائريها لالتقاط الصور التذكارية والاستمتاع بأجواء الكورنيش ومشاهدة البحر.

received_980844290427814

received_928371815753553

received_973887271020937