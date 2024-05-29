سعر الفراخ البيضاء والبيض اليوم الأربعاء 29-5-2024 فى بورصة الدواجن

زاد البحث عن سعر الفراخ البيضاء والبيض اليوم الأربعاء 29-5-2024 في بورصة الدواجن عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي حيث تصدرت كافة محركات البحث مؤخرا حيث تعد الدواجن أكثر المأكولات على السفرة المصرية سواء في الإفطار أو الغذاء ويفضلها الملايين من الأطفال.

سعر الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 29-5-2024

يشهد سعر الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 29-5-2024 استقرار ملحوظ في الأسواق المصرية على الرغم من زيادة معدلات الشراء اليومية منذ أعياد المسحيين مع توافر الأعلاف الداجنة للمزارع وصغار المربين وجاءت أسعار الطيور في الأسواق المصرية كما يلي:-

كيلو الفراخ البيضاء في المزارع للتجار سجل نحو 70 جنيه وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 77 جنيه.

كيلو الفراخ البلدي في المزارع للتجار سجل نحو 105 جنيه وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 120 جنيه

كيلو الفراخ الساسو في المزارع للتجار سجل نحو 80 جنيه وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 95 جنيه.

كيلو الفراخ الأمهات في المزارع للتجار سجل نحو 70 جنيه وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 80 جنيه.

أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 29-5-2024

سعر الكتكوت البلدي الحر عمر يوم يتراوح من 9.50 إلى 9.75 جنيه.

سعر الكتكوت البلدي المشعر عمر يوم يتراوح من 9.75 إلى 10.00 جنيه.

سعر الكتكوت البلدي الهجين عمر يوم يتراوح من 10.25 إلى 10.50 جنيه.

سعر الكتكوت الروزي للتسمين عمر يوم يتراوح من 20.00 إلى 20.50 جنيه.

سعر الكتكوت الروزي الفيومي عمر يوم يتراوح من 20.50 إلى 20.75 جنيه.

سعر الكتكوت الجميزة عمر يوم يتراوح من 21.50 إلى 21.75 جنيه.

سعر الكتكوت الساسو شيفر بيور يتراوح من 23 إلى 23.25 جنيه.

سعر الكتكوت الأبيض فوق 42 جرام يتراوح من 26 إلى 26.25 جنيه.

أسعار البيض اليوم الأربعاء 29-5-2024

كرتونة البيض الأبيض في المزارع للتجار سجلت نحو 120 جنيه وفي المحلات التجارية نحو 130 جنيه.

كرتونة البيض الأحمر في المزارع للتجار سجلت نحو 130 جنيه وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 125 جنيه.

كرتونة البيض البلدي في المزارع للتجار سجلت نحو 135 جنيه وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 145 جنيه.

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