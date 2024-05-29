الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد أن فضحها فى التحقيقات.. أول صورة لـ"سفاح التجمع" مع طليقته

سفاح التجمع
سفاح التجمع

ما زالت قضية "سفاح التجمع" محل جدل كبير بين رواد السوشيال ميديا، وقد تداول رواد السوشيال ميديا صورة لـ"سفاح التجمع" هو وطليقته التي اتهمها أثناء التحقيقات بأنها السبب فيما يفعله من قتل الفتيات بعد تعذيبهن.

وتبين من التحقيقات أن السبب وراء جرائمه أن زوجته خانته، مما جعله يغضب من النساء ويعلن الحرب عليهن، وأن خيانة زوجته له وراء ارتكابه الجرائم بحق فتيات الليل والساقطات؛ للانتقام من زوجته في النساء، من خلال مواقعتهن بطريقة غير سوية والاعتداء عليهن، ثم التخلص منهن في المناطق الجبلية والصحراوية في بورسعيد والإسماعيلية، ثم كان يذهب إلى بورسعيد لتناول وجبة سمك بعد الانتهاء من كل جريمة يرتكبها.

وقال "كريم"، خلال التحقيقات، إن طليقته بلوجر معروفة تملك مركز تجميل في أرقى أحياء القاهرة، وهى كانت السبب في تحوله إلى قاتل.

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وكانت قد كشفت اعترافات المتهم في القضية المعروفة بـ"سفاح التجمع"، خلال التحقيقات بأنه اعتاد التعرف على الفتيات واصطحابهن إلى مسكنه لممارسة أفعال جنسية غير مألوفة، وتعاطي المواد المخدرة معهن، ومعاشرتهن جنسيًا، وحال وقوعهن تحت تأثير تلك المواد المخدرة، يقوم بإعطائهن عقاقير مذهبة للوعي، ثم يقوم بقتلهن وتصوير تلك المقاطع باستخدام هاتفيه، بحسب بيان النيابة العامة.

مقاطع جنسية للضحايا على هواتف المتهم

وأشار بيان النيابة إلى أن المتهم أقر بواقعة قتل المجني عليها التي عثر عليها بطريق 30 يونيو بدائرة محافظة بورسعيد، التي أيدها فحص وتفريغ النيابة العامة للهاتفيْن؛ حيث أسفر ذلك عن وجود مقاطع فيديو يظهر بها المتهم حال إتيانه أفعالًا جنسية غير مألوفة مع جثمان المجني عليها.

كما أسفر عن ارتكاب المتهم واقعة مماثلة مع سيدة أخرى، كان قد عُثر على جثمانها يوم السبت الموافق الثالث عشَر من شهرِ أبريل الماضي على جانب الطريق آنف البيان- في اتجاه محافظة الإسماعيلية-، وقد حرر عنها المحضر الرقيم 909 لسنة 2024 إداري مركز القنطرة غرب.

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