محافظ الإسكندرية يهنئ الأقباط بعيد القيامة المجيد ببطريركية الأقباط الأرثوذكس

قدم اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، وذلك خلال زيارته بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية، اليوم، وكان في استقباله نيافة الحبر الجليل الأنبا بافلي أسقف قطاع المنتزه، ونيافة الحبر الجليل الأنبا إيلاريون أسقف قطاع غرب، ونيافة الحبر الجليل الأنبا هيرمينا أسقف قطاع شرق، والقمص إبرآم إميل وكيل قداسة البابا بالإسكندرية.

وخلال كلمته أعرب الشريف عن سعادته للاحتفال مع الإخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد؛ لافتًا إلى أن هناك العديد من الروابط والمشاعر الطيبة التي تجمع كافة أبناء الشعب المصري.

وأشاد بما تقوم به الكنائس في إرساء قيم التسامح والمحبة، مؤكدًا أن وحدتنا الدائمة هي الأساس في تحقيق السلام والاستقرار والأمان والتقدم لوطننا العزيز.

واختتم كلمته بتوجيه التهنئة لجميع قيادات وشعب الكنيسة الأرثوذكسية.

ومن جانبه وجه الأنبا بافلي أسقف كنائس قطاع المنتزه بالإسكندرية، الشكر لمحافظ الإسكندرية وجميع القيادات السكندرية لحرصهم على تقديم التهنئة من أجل ترسيخ معاني المواطنة، فجميعنا نتكاتف من أجل بناء الوطن.

جاء ذلك بحضور الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية واللواء حازم بدر الدين، نيابة عن قائد المنطقة الشمالية العسكرية، والدكتورة جاكلين عازر، نائب محافظ الإسكندرية ووفد من مديرية أوقاف الإسكندرية والتعليم، والقيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ.

وبعث اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والإخوة الأقباط، بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، داعيًا المولى- عز وجل- أن يعيد هذه المناسبة على مصرنا الحبيبة بالمزيد من المحبة والإخاء.

وأكد الشريف، العلاقة التي تربط المصريين، مسلمين وأقباط، والتي تعد تجسيدًا حقيقيًا للوحدة الوطنية التي يشتد بها الوطن في مواجهة الصعاب والتحديات في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، متمنيًا أن تزداد أواصر المحبة والسلام بين أبناء الوطن جميعًا؛ كي تظل مصر عامرة بالأمن والأمان والاستقرار.

محافظ الإسكندرية بالمقر البابوي للتهنئة بعيد القيامة

محافظ الإسكندرية بالمقر البابوي للتهنئة بعيد القيامة

محافظ الإسكندرية بالمقر البابوي للتهنئة بعيد القيامة

محافظ الإسكندرية بالمقر البابوي للتهنئة بعيد القيامة

محافظ الإسكندرية بالمقر البابوي للتهنئة بعيد القيامة