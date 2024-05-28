الثلاثاء 28 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الظهور الأول لدبابات الاحتلال وسط مدينة رفح الفلسطينية.. شهود عيان يروون التفاصيل

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي

رصد شهود عيان الظهور الأول لدبابات قوات الاحتلال اليوم الثلاثاء، وسط مدينة رفح الفلسطينية وفقًا لوكالة “رويترز”. 

وقال علاء أبو إبراهيم، أحد سكان رفح، إن دبابات الاحتلال شوهدت في دوار العودة وسط المدينة.

وقالت سلمى الكدومي، إنها شاهدت مركبات مدرعة إسرائيلية وسط المدينة بالقرب من مبنى أبو هاشم.

وقال الكدومي: "تقدمت هذه المركبات في منتصف الليل".

يأتي ذلك بالتزامن مع المجزرة التي تنفذها قوات الاحتلال منذ يومين، داخل مدينة رفح الفلسطينية المكتظة بالنازجين والتي أسفرت حتى الآن، عن استشهاد ما يقرب من 75 شخصًا وعشرات المصابين.

أيرلندا تعترف رسميًا بدولة فلسطين خلال اجتماع حكومي 

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اللجنة الفلسطينية بالنرويج: اعتراف دول أوروبية بدولة فلسطين خطوة مهمة نحو تشكيل دولة موحدة

وقالت الحكومة الأيرلندية، اليوم الثلاثاء، تعترف الحكومة بفلسطين كدولة ذات سيادة ومستقلة ووافقت على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين دبلن ورام الله”.

وستقوم أيرلندا بتعيين سفير لدى الدولة الفلسطينية وسفارة أيرلندية كاملة يكون مقرها في رام الله.

وقال البيان: لقد أردنا الاعتراف بفلسطين في نهاية عملية السلام. وقال رئيس الوزراء سيمون هاريس: "لكننا اتخذنا هذه الخطوة جنبًا إلى جنب مع إسبانيا والنرويج لإبقاء معجزة السلام حية".
وقالت هاريس إن حل الدولتين هو "السبيل الوحيد لإسرائيل وفلسطين للعيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن"، ودعت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى "وقف الكارثة الإنسانية" في غزة.

وأعلنت كل من أيرلندا والنرويج وإسبانيا علانية خططها في 22 مايو للاعتراف بالدولة الفلسطينية يوم الثلاثاء، والتي دخلت جميعها الآن حيز التنفيذ رسميًا.

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