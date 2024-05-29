الأربعاء 29 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحرك عاجل لتأمين عقار بعد سقوط أجزاء منه على كورنيش الإسكندرية

سقوط أجزاء من عقار
سقوط أجزاء من عقار بالإسكندرية

تلقى حي المنتزة أول في الإسكندرية، بلاغا بسقوط أجزاء من عقار وأجزاء معلقة يخشى منها على المارة بطريق الكورنيش بمنطقة سيدي بشر.

وفي تحرك عاجل، تابع أحمد إبراهيم، القائم بأعمال رئيس حي المنتزه أول البلاغ، للمعاينة على الطبيعة بتواجد مدير عام الإدارة الهندسية والأزمات، ومهندس المنطقة والكول الأمني.

صادر له قرار ترميم وتخفيف أحمال 

تبين من المعاينة أن العقار أرضي وميزان و6 أدوار علوية وصادر له رخصة ترميم  رقم 92 لسنة 2013، والذي يقضي بتخفيف أحمال للخامس والسادس فوق الميزان وترميم باقي العقار ترميم شامل، وتم عمل محضر بقسم المنتزة أول رقم 6609 لإخلاء المحلات والعقار من السكان دون المنقولات نظرًا لخطورة العقار الداهمة، وتم عمل حواجز خشبية لحماية المارة والسيارات بمعرفة وحدة الإزالة.

رفع كفاءة الطرق 

وفي سياق آخر، أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن المحافظة تعمل على رفع كفاءة الطرق بنطاق جميع أحياء المحافظة لرفع العبء عن كاهل المواطنين ولتحقيق السيولة المرورية والأمن والسلامة، مشيرًا إلى أنه تم توجيه مديرية الطرق والنقل بالمحافظة بالاهتمام برصف الطرق في المناطق الأشد احتياجًا وإعادة الشيء لأصله والاهتمام بإظهار شوارع المدينة بالمظهر الذي يليق بها أمام أهلها وزوارها.

أضاف المحافظ أنه استجابة لمطالب أهالي حي الجمرك فيما يختص برفع كفاءة الطرق وترميم الشوارع المتهالكة، فإنه من المقرر قيام مديرية الطرق والنقل هذا العام برصف 10 شوارع ضمن الخطة السنوية للرصف لهذا العام بحي الجمرك  بإجمالي تكلفة تقدر ب 7مليون و200 ألف جنيه ؛ والشوارع هي (شارع إسماعيل صبرى- وشارع الشمرلي- وحارة الدرملى (منشية)- وشارع عدلي خيري والهماميل ومتفرعاته بالمنشية- وشارع الجزائر (من شارع حمام الورشة حتى شارع اسكان الغلال )-وجزء من شارع  جنينة (من شارع اسحاق نديم حتى نادى دولز)- وشارع الآباء اليسوعين وجزوييت- وحارة القمر باللبان- وشارع تاج الدين (من شارع عبدالمنعم)- و(شارع  الدراويش باللبان).

 

FB_IMG_1716966470006
FB_IMG_1716966470006
FB_IMG_1716966835487
FB_IMG_1716966835487
FB_IMG_1716966464274
FB_IMG_1716966464274
FB_IMG_1716966459691
FB_IMG_1716966459691
FB_IMG_1716966966679
FB_IMG_1716966966679
حي المنتزه أول طريق الكورنيش الإسكندرية سقوط أجزاء من عقار تحرك عاجل

مواد متعلقة

الكشف على 1642 مريضا فى قافلة طبية ببرج العرب بالإسكندرية

لمنع استغلال المواطنين.. إزالة التعديات والفروشات بكورنيش الإسكندرية

محافظ الإسكندرية: رصف 10 شوارع بحى الجمرك لرفع العبء عن كاهل المواطنين

محمد الصاوى رائد الرواية فى الإسكندرية.. ندوة بـ"الحرية للإبداع"

الإسكندرية تستقبل المصطافين بـ55 شاطئًا.. خريطة شواطئ "عروس المتوسط" ورسومها

جامعة برج العرب التكنولوجية تشارك بملتقى المراكز الجامعية للتطوير المهني

"نجيب محفوظ وتوفيق الحكيم" بريشة رسامي الكاريكاتير بمعرض لأشهر كُتاب العالم بالإسكندرية

نائب الجامعة المصرية اليابانية: الامتحانات تسير بسهولة ويسر ولم نتلق أى شكاوى

الأكثر قراءة

سعر الفراخ البيضاء والبيض اليوم الأربعاء 29-5-2024 فى بورصة الدواجن

تحرك عاجل لتأمين عقار بعد سقوط أجزاء منه على كورنيش الإسكندرية

نتيجة أولى ثانوي 2024| نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني برقم الجلوس

نتيجة تانية ثانوي 2024| نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني بالاسم فقط

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادى 2024 الترم الثانى بجميع المحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

«السيرة سيرتنا».. فرجة مسرحية مدججة بالأسئلة

منى رجب

رسائل الرئيس ترد الاعتبار للصحافة والإعلام

ماجد حبته

زيارة ثامنة للصين

حسام محفوظ

«مصر 2030» المستقبل بين يديك لمعرفة توجهات الدولة المقبلة

جلال حمام

تل أبيب لا تثق إلا فى القاهرة.. وسيطًا

حسين دعسة

دائرة الكابنيت الإسرائيلى تتوسّع جنوبًا.. حزب الله ينتظر المواجهة

ماجد حبته

محرقة إسرائيلية جديدة

إبراهيم داود

المسألة المصرية على أصولها

صور

مؤتمر صحفي للكشف عن تفاصيل مشروع رقمنة تاريخ الفنانين بالذكاء الاصطناعي

مباراة فوز الزمالك على الاتحاد

فوز الجزائر بالمركز الثالث في بطولة كرة القدم للساق الواحد

محطة تل أبيب

المزيد

الظهور الأول لدبابات الاحتلال وسط مدينة رفح الفلسطينية.. شهود عيان يروون التفاصيل

مقترح إسرائيلى جديد خلال مفاوضات وقف الحرب فى غزة

“تكتيكات حقيرة”.. تفاصيل تهديد إسرائيل لـ"الجنائية الدولية" بشأن التحقيق في جرائم الحرب