تحرك عاجل لتأمين عقار بعد سقوط أجزاء منه على كورنيش الإسكندرية

تلقى حي المنتزة أول في الإسكندرية، بلاغا بسقوط أجزاء من عقار وأجزاء معلقة يخشى منها على المارة بطريق الكورنيش بمنطقة سيدي بشر.

وفي تحرك عاجل، تابع أحمد إبراهيم، القائم بأعمال رئيس حي المنتزه أول البلاغ، للمعاينة على الطبيعة بتواجد مدير عام الإدارة الهندسية والأزمات، ومهندس المنطقة والكول الأمني.

صادر له قرار ترميم وتخفيف أحمال

تبين من المعاينة أن العقار أرضي وميزان و6 أدوار علوية وصادر له رخصة ترميم رقم 92 لسنة 2013، والذي يقضي بتخفيف أحمال للخامس والسادس فوق الميزان وترميم باقي العقار ترميم شامل، وتم عمل محضر بقسم المنتزة أول رقم 6609 لإخلاء المحلات والعقار من السكان دون المنقولات نظرًا لخطورة العقار الداهمة، وتم عمل حواجز خشبية لحماية المارة والسيارات بمعرفة وحدة الإزالة.

رفع كفاءة الطرق

وفي سياق آخر، أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن المحافظة تعمل على رفع كفاءة الطرق بنطاق جميع أحياء المحافظة لرفع العبء عن كاهل المواطنين ولتحقيق السيولة المرورية والأمن والسلامة، مشيرًا إلى أنه تم توجيه مديرية الطرق والنقل بالمحافظة بالاهتمام برصف الطرق في المناطق الأشد احتياجًا وإعادة الشيء لأصله والاهتمام بإظهار شوارع المدينة بالمظهر الذي يليق بها أمام أهلها وزوارها.

أضاف المحافظ أنه استجابة لمطالب أهالي حي الجمرك فيما يختص برفع كفاءة الطرق وترميم الشوارع المتهالكة، فإنه من المقرر قيام مديرية الطرق والنقل هذا العام برصف 10 شوارع ضمن الخطة السنوية للرصف لهذا العام بحي الجمرك بإجمالي تكلفة تقدر ب 7مليون و200 ألف جنيه ؛ والشوارع هي (شارع إسماعيل صبرى- وشارع الشمرلي- وحارة الدرملى (منشية)- وشارع عدلي خيري والهماميل ومتفرعاته بالمنشية- وشارع الجزائر (من شارع حمام الورشة حتى شارع اسكان الغلال )-وجزء من شارع جنينة (من شارع اسحاق نديم حتى نادى دولز)- وشارع الآباء اليسوعين وجزوييت- وحارة القمر باللبان- وشارع تاج الدين (من شارع عبدالمنعم)- و(شارع الدراويش باللبان).

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