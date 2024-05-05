الأحد 05 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ماراثون دراجات واحتفاليات بالشواطئ.. فعاليات شم النسيم بالإسكندرية

محافظة الإسكندرية
محافظة الإسكندرية

تستعد محافظة الإسكندرية لعدة فعاليات ترفيهية وجماهيرية بمناسبة أعياد الربيع، وتشهدها المدينة الساحلية غدًا بالتزامن مع شم النسيم بمشاركة العديد من الهيئات والجهات التنفيذية بالمحافظة.

ماراثون الدراجات الهوائية

تبدأ فعاليات الاحتفالية، صباح غدٍ الإثنين، شم النسيم باحتفالية الربيع التى تنظمها الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالتعاون مع استاد الإسكندرية الرياضي ونادي عدسة للتصوير فى تمام الساعة 9 صباحًا، حيث تنطلق شعلة ماراثون الدراجات الهوائية ضمن مبادرة "شوف بنفسك"، وهى جولة دراجات وتصوير فى أقدم شوارع التاريخ لإظهار جماليات أعظم شوارع العالم بعد تطويره مؤخرًا بعروس البحر المتوسط.

موكب الزهور واحتفالية بشاطئ ستانلي

تنظم الإدارة المركزية للسياحة بالإسكندرية، غدًا، احتفالية "عيد الربيع" بالتعاون مع أكثر من 30 جهة من الهيئات والأجهزة التنفيذية بالمحافظة والمجتمع المدنى السكندرى وحضور أعضاء مجلسى النواب والشيوخ.

تنطلق الفعالية في التاسعة صباحًا بموكب للزهور يضم 30 سيارة مزينة بالزهور، ويبدأ الموكب من منطقة كارفور حتى طريق الكورنيش بشاطئ ستانلي حيث تقام الاحتفالية على الشاطئ.

احتفالية التحالف الوطني

يشهد شاطئ البوريفاج شرق الإسكندرية احتفالية تحت رعاية التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والتي تبدأ في الثانية ظهرًا وبمشاركة 100 فرد من محاربي السرطان، وتشهد الاحتفالية فقرات ترفيهية وفنية.

وأعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، عن جاهزية المحافظة لاستقبال عيد القيامة المجيد وعيد شم النسيم، وذلك في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال أعياد الربيع.

وأكد "الشريف" على رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مديريات الخدمات، لاستقبال عيد القيامة المجيد، وشم النسيم، مكلفًا رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بالمرور الميداني على مدار اليوم، والتنسيق مع جميع المديريات لشن حملات مفاجئة على جميع القطاعات لمتابعة استعدادات المحافظة.

وشدد المحافظ على تكثيف أعمال النظافة على مستوى الأحياء، ورفع جميع الإشغالات والتعديات بشكل فوري، فضلًا عن انعقاد غرفة عمليات المحافظة الرئيسية ومستمرة في انعقادها لاستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة لتلقى الشكاوى الطارئة والعاجلة.

محافظة الاسكندرية المدينة الساحلية أعياد الربيع مارثون الدرجات الهوائية موكب الزهور التحالف الوطني

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