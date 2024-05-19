الإثنين 20 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"التعليم" تكشف حقيقة تسريب امتحانات الشهادة الإعدادية 2024.. وتفجر مفاجأة

شادي زلطة
شادي زلطة

قال شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن ما حدث في امتحانات الشهادة الإعدادية غش إلكتروني، وليس تسريب امتحانات، موضحًا أن امتحانات الشهادة الإعدادية تكون على مستوى المديرية، ويتم الإشراف عليها من المديرية التعليمية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن التسريب غير وارد في قاموس امتحان الشهادة الإعدادية، لأن نقل الأوراق يخضع لإجراءات مشددة حتى وصوله للجنة الرئيسية، وتوزيعه على اللجان الفرعية، وهناك إجراءات تفتيش للطلاب قبل دخولهم اللجان، لكن بعض الطلاب يدخلون هواتفهم، ومسئولية الوزارة ضبط أي حالة غش إلكتروني أو غير إلكتروني.

 

التعليم تفجر مفاجأة عن ضبط حالات الغش في 5 دقائق فقط

وأكد أنه يتم ضبط الطالب في الحال، لأن داخل كل مديرية هناك فرق عمل تقوم بالمراقبة والرصد الإلكتروني لجروبات الغش والصور المتداولة، وخلال 5 دقائق يتم الوصول لمكان الورقة التي أرسلت للجروبات، ويتم إبلاغ رئيس اللجنة وضبط الطالب على الفور وحيازة المحمول وعمل محضر.

وأوضح أن عقوبة الغش تصل إلى الحرمان من المادة أو عدد من المواد، أو الحرمان لمدة عامين وقد تصل للحبس عامين.

 

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