السبت 04 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"مياه الإسكندرية" تشارك فى مؤتمر المعالجة وإنتاج الهيدروجين الأخضر

مشاركة مياه الإسكندرية
مشاركة مياه الإسكندرية في مؤتمر معالجة المياه

شاركت شركة مياه الشرب بـالإسكندرية في المؤتمر الدولي الثالث لاستشاري معالجة المياه وإنتاج الهيدروجين الأخضر بتكنولوجيا صديقة للبيئة.

 ووجّه المهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، الشكر والثناء على المشاركة المتميزة للدكتورة مايسة صلاح الدين إسماعيل، مدير عام البحوث والتطوير بالشركة، في المؤتمر الدولي الثالث لاستشاري معالجة المياه IWCC، تحت عنوان "التحلية ومعالجة المياه والهيدروجين الأخضر والآثار الاجتماعية والاقتصادية للشراكة بين القطاعين العام والخاصة".

معالجة المياه

ومثلت الدكتورة مايسة صلاح شركة مياه الشرب بالإسكندرية، خلال المؤتمر، ببحث عن "معالجة مياه الصرف وإنتاج الهيدروجين الأخضر بتكنولوجيا صديقة للبيئة"، حيث إن البحث يجمع بين فكرتين متميزتين، هما: الاستفادة القصوى من مياه الصرف ومعالجتها وإعادة استخدامها، وإنتاج الهيدروجين الأخضر بتقنية صديقة للبيئة.

وأوضح البحث أن مصر تتبنى الأبحاث والمشروعات الخاصة بإنتاج الهيدروجين الأخضر، خاصة الذي سيتم إنتاجه باستخدام مصادر الطاقة المتجددة من الشمس والرياح، وسيكون الهيدروجين الأخضر من مصادر الطاقة الرئيسية بمصر، وذلك تحقيقًا لرؤية الدولة بتنويع مصادر الطاقة، بحيث يكون 40% من الطاقة المستهلكة من مصادر متجددة بحلول عام 2035.

وأشار إلى أن الهيدروجين الأخضر يعمل على تقليل البصمة الكربونية، وتشجيع العديد من الصناعات منها الأمونيا الخضراء التي تدخل كمكون رئيسي في صناعة الأسمدة، كما أن التوسع في إنتاجه سيعمل على تنشيط إنتاج السيارات الكهربائية.

وأشاد المهندس أحمد جابر بالجهد المبذول من قبل الإدارة العامة للبحوث والتطوير بالشركة، كما أوصى ببذل المزيد من الجهد للوصول لأعلى درجات التطوير ومواكبة التنمية المستدامة وتحفيز الابتكار والإبداع.

وكان قد تسلم رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية شهادة اعتماد خطة سلامة ومأمونية المياه لنظام إمداد محطة مياه فرن الجراية الإصدار الأول، والمعتمدة من اللجنة العليا للمياه، وبتوقيع معالى السيد وزير الصحة والسكان، حيث خطط سلامة ومأمونية المياه تعد الضمانة الأكثر فاعلية للحد من المخاطر الصحية والبيئية المتعلقة بالمياه.

مشاركة مياه الإسكندرية في مؤتمر معالجة المياه
مشاركة مياه الإسكندرية في مؤتمر معالجة المياه
مشاركة مياه الإسكندرية في مؤتمر معالجة المياه
مشاركة مياه الإسكندرية في مؤتمر معالجة المياه
مشاركة مياه الإسكندرية في مؤتمر معالجة المياه
مشاركة مياه الإسكندرية في مؤتمر معالجة المياه
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