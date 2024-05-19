بعد حادث طائرة الرئيس الإيرانى.. حالة من القلق بسبب توقعات ليلى عبداللطيف

أثارت عالمة الفلك، ليلى عبداللطيف، الجدل من جديد بتوقعاتها التي لا تخيب، بعد أن توقعت في مطلع 2024 خلال ظهورها في أحد البرامج التليفزيونية وقوع حادث مأساوي لشخصية عالمية على متن طائرة خاصة، وهو ما ربط العالم بينه وبين الحادث الذي وقع اليوم الأحد، للرئيس الإيراني بعد اختفاء الطائرة التي كانت تنقله لحضور أحد الاحتفالات الرسمية، ولم يتم العثور على الطائرة حتى الآن.

ليلى عبداللطيف تتوقع حادث إصابة شخصية مهمة على متن طائرة خاصة

وفي أحد لقاءاتها التليفزيونية قالت عالمة الفلك، ليلى عبداللطيف: "إصابة شخصية مهمة جدًا ومعروفة على صعيد العالم بسبب انفجار مدبر وهذا الاعتداء يطال هذه الشخصية أثناء وجودها في طائرة خاصة أو على متن يخته بالبحر".

سيناريو مرعب قد يكون حدث لطائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي

وأضافت ليلى: "تلك الشخصية لن تنجو من هذا الحادث المأساوي، وحادث الطائرة سيشغل العالم ولن ينجو منها أحد، وسيطال الغموض تفاصيل الحادث الذي سيشغل الإعلام وسيصيب العالم بصدمة".

تفاصيل حادث طائرة الرئيس الإيراني

هذا ووقعت في الساعات القليلة الماضية حادث لطائرة الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، التي كانت تنقله لحضور حفل افتتاح أحد السدود الجديدة بدولة إيران، وحتى الآن لم يتم العثور على الطائرة، وغير معلوم إن كانت الطائرة تعرضت للسقوط أو للهبوط الاضطراري.

هذا وتسببت صحة توقعات ليلى عبداللطيف حول حادث طائرة الرئيس الإيراني في حالة من القلق بين جمهور نادي الأهلي خوفًا من صدق توقعات "ليلى" أيضًا بخسارة المارد الأحمر في مبارة نهائي كأس إفريقيا المقرر إقامتها السبت المقبل.

وكانت عالمة الفلك قد تنبأت بنتيجة مباراة الأهلى المصري مع الترجي التونسي، موضحة أن الأخير سيحقق الانتصار في إحدى المبارتين سواء ذهابيًا أو إيابًا، مؤكدة أن اللقب سيكون من نصيب الترجي التونسي مقابل خسارة الأهلي المصري.

اقرأ أيضًا: