دهان أرصفة وتجهيز الكورنيش.. الإسكندرية تتجمل في عيد القيامة وشم النسيم

تشهد أحياء الإسكندرية، أعمال مكثفة للتجميل والنظافة ورفع كفاءة الكورنيش وطريق المحمودية، والميادين والحدائق العامة، استعدادًا لعيد القيامة المجيد وشم النسيم وفصل الصيف، وفقا لتكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بالارتقاء بالمستوى الجمالي والحضاري لعروس البحر المتوسط.

وكثف حي الجمرك برئاسة المهندسة نهى خليفة - رئيس الحي، أعمال دهان البلدورات بالأرصفة بطريق الكورنيش، كما تابعت إدارة الرصد البيئي الكنس الآلي بالجزيرة الوسطى، وتجريف شارع قصر رأس التين وغسيل وتطهير الأرصفة بالكورنيش ونظافة حدائق أبي العباس المرسي.

كما شددت المهندسة نهى خليفة على المتابعة المستمرة لأعمال النظافة المقدمة لمواطني الحي.

وأكدت الدكتورة رباب مدني، رئيس حي ثان المنتزة، على الإهتمام بتجميل الحدائق، في سياق المظهر الجمالي للحي، حيث قامت إدارة الحدائق بأعمال قص وتهذيب المسطحات الخضراء، وتنقية الحشائش، بميدان مسجد المندرة، بالإضافة إلى ري الزراعات والأحواض والنخيل بجوار سور المنتزة، والمرايا، ومحور المعمورة السياحي، وتم رفع كافة المخلفات الناتجة عن تلك الأعمال.

رفع كفاءة الكورنيش لاستقبال الزائرين

وفي حي المنتزه أول، تابع اللواء محمد عبدالله سحلول، رئيس الحي، طريق الكورنيش ومحور المحمودية بنطاق الحي، استعدادا لاستقبال عيد القيامة المجيد وأعياد شم النسيم وكذلك فصل الصيف، والتأكد من الانتهاء من كافة التجهيزات اللازمة لاستقبال الرواد والمصطافين وزائري الإسكندرية بالشواطئ.

وأكد رئيس الحي على كافة الإدارات المعنية بضرورة تكثيف التواجد الميداني ومتابعة الاستعدادات والتجهيزات، مشددا على تكثيف أعمال النظافة وغسيل الأرصفة والأسوار وتجميل المسطحات الخضراء وأعمال التجميل اللازمة والدهانات، ومنع وجود أية إشغالات خاصة مع ما يشهده الكورنيش من إقبال كبير من المصطافين خلال الأعياد الرسمية وعطلة الصيف.

وقامت إدارة النظافة بحي وسط الإسكندرية بدهان أرصفة طريق الكورنيش، ضمن أعمال الخطة السنويه للدهانات، واستعدادا لاستقبال أعياد الربيع وفصل الصيف، وتم المرور على جميع الكنائس بنطاق الحى لمتابعة حالة النظافة استعدادا لعيد القيامة المجيد.

وتفقد اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق الإسكندرية، طريق الكورنيش ومحور المحمودية بنطاق الحي لمتابعة استعدادات لاستقبال أعياد الربيع.

وأكد حبيب على كل الإدارات المعنية بضرورة تكثيف التواجد الميداني ومتابعة الاستعدادات والتجهيزات على طول الكورنيش ومحور المحمودية بنطاق الحي لإحكام الرقابة عليه ومنع أي تجاوزات أو مخالفات.

تجميل الإسكندرية استعدادا لأعياد الربيع

تجميل الإسكندرية استعدادا لأعياد الربيع

تجميل الإسكندرية استعدادا لأعياد الربيع

تجميل الإسكندرية استعدادا لأعياد الربيع

تجميل الإسكندرية استعدادا لأعياد الربيع

تجميل الإسكندرية استعدادا لأعياد الربيع