السبت 04 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

دهان أرصفة وتجهيز الكورنيش.. الإسكندرية تتجمل في عيد القيامة وشم النسيم

تجميل الإسكندرية
تجميل الإسكندرية استعدادا لأعياد الربيع

تشهد أحياء الإسكندرية، أعمال مكثفة للتجميل والنظافة ورفع كفاءة الكورنيش وطريق المحمودية، والميادين والحدائق العامة، استعدادًا لعيد القيامة المجيد وشم النسيم وفصل الصيف، وفقا لتكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بالارتقاء بالمستوى الجمالي والحضاري لعروس البحر المتوسط.

وكثف حي الجمرك برئاسة المهندسة نهى خليفة - رئيس الحي، أعمال دهان البلدورات بالأرصفة بطريق الكورنيش، كما تابعت إدارة الرصد البيئي الكنس الآلي بالجزيرة الوسطى، وتجريف شارع قصر رأس التين وغسيل وتطهير الأرصفة بالكورنيش ونظافة حدائق أبي العباس المرسي.

كما شددت المهندسة نهى خليفة على المتابعة المستمرة لأعمال النظافة المقدمة لمواطني الحي.

وأكدت الدكتورة رباب مدني، رئيس حي ثان المنتزة، على الإهتمام بتجميل الحدائق، في سياق المظهر الجمالي للحي، حيث قامت إدارة الحدائق بأعمال قص وتهذيب المسطحات الخضراء، وتنقية الحشائش، بميدان مسجد المندرة، بالإضافة إلى ري الزراعات والأحواض والنخيل بجوار سور المنتزة، والمرايا، ومحور المعمورة السياحي، وتم رفع كافة المخلفات الناتجة عن تلك الأعمال.

رفع كفاءة الكورنيش لاستقبال الزائرين

وفي حي المنتزه أول، تابع اللواء محمد عبدالله سحلول، رئيس الحي، طريق الكورنيش ومحور المحمودية بنطاق الحي، استعدادا لاستقبال عيد القيامة المجيد وأعياد شم النسيم وكذلك فصل الصيف، والتأكد من الانتهاء من كافة التجهيزات اللازمة لاستقبال الرواد والمصطافين وزائري الإسكندرية بالشواطئ.

وأكد رئيس الحي على كافة الإدارات المعنية بضرورة تكثيف التواجد الميداني ومتابعة الاستعدادات والتجهيزات، مشددا على تكثيف أعمال النظافة وغسيل الأرصفة والأسوار وتجميل المسطحات الخضراء وأعمال التجميل اللازمة والدهانات، ومنع وجود أية إشغالات خاصة مع ما يشهده الكورنيش من إقبال كبير من المصطافين خلال الأعياد الرسمية وعطلة الصيف.

وقامت إدارة النظافة بحي وسط الإسكندرية بدهان أرصفة طريق الكورنيش، ضمن أعمال الخطة السنويه للدهانات، واستعدادا لاستقبال أعياد الربيع وفصل الصيف، وتم المرور على جميع الكنائس بنطاق الحى لمتابعة حالة النظافة استعدادا لعيد القيامة المجيد.

وتفقد اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق الإسكندرية، طريق الكورنيش ومحور المحمودية بنطاق الحي لمتابعة استعدادات لاستقبال أعياد الربيع.

وأكد حبيب على كل الإدارات المعنية بضرورة تكثيف التواجد الميداني ومتابعة الاستعدادات والتجهيزات على طول الكورنيش ومحور المحمودية بنطاق الحي لإحكام الرقابة عليه ومنع أي تجاوزات أو مخالفات.

تجميل الإسكندرية استعدادا لأعياد الربيع
تجميل الإسكندرية استعدادا لأعياد الربيع
تجميل الإسكندرية استعدادا لأعياد الربيع
تجميل الإسكندرية استعدادا لأعياد الربيع
تجميل الإسكندرية استعدادا لأعياد الربيع
تجميل الإسكندرية استعدادا لأعياد الربيع
تجميل الإسكندرية استعدادا لأعياد الربيع
تجميل الإسكندرية استعدادا لأعياد الربيع
تجميل الإسكندرية استعدادا لأعياد الربيع
تجميل الإسكندرية استعدادا لأعياد الربيع
تجميل الإسكندرية استعدادا لأعياد الربيع
تجميل الإسكندرية استعدادا لأعياد الربيع
تجميل الإسكندرية استعدادا لأعياد الربيع
تجميل الإسكندرية استعدادا لأعياد الربيع
أحياء الإسكندرية تجميل الحدائق رفع كفاءة الكورنيش محافظ الإسكندرية دهان الأرصفة

مواد متعلقة

توريد 16 ألف طن قمح لصوامع وشون محافظة الإسكندرية

محافظ الإسكندرية يرفع درجة الاستعداد لاستقبال أعياد القيامة وشم النسيم

شواطئ الإسكندرية كاملة العدد في "الويك إند".. وأسعار التذاكر من 5 لـ 25 جنيه (صور)

مدير مكتبة الإسكندرية يوقع أحدث كتبه بمعرض أبو ظبى للكتاب

5 أماكن لازم تزورها.. دليلك لقضاء شم النسيم في الإسكندرية

"صحة الإسكندرية" ترفع حالة الطوارئ استعدادًا لعيد القيامة وشم النسيم

"أنت متطوع".. مبادرة رائدة برعاية التحالف الوطنى بالإسكندرية لتنمية قدرات الشباب

نقابة الصيادلة بالإسكندرية تنتهى من رفع آثار حريق النادى البحرى

الأكثر قراءة

وزير المالية يزف بشرى بشأن قدرة الاقتصاد المصرى على تلبية الاحتياجات المستقبلية

اللوتري 2024.. تعرف على موعد نتيجة قرعة أمريكا 2025 عبر الرابط الرسمي

سعر الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 4-5-2024

الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن طقس الأيام الثلاثة المقبلة

تسريب صورها عارية من المشرحة.. تفاصيل قتل البلوجر العراقية أم فهد (فيديوجراف)

من القدس إلى العالم.. نور الأمل يُضاء من كنيسة القيامة (بث مباشر)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

الصيت ولا الغنى

د. منى حلمى

لم تكن شعارات جوفاء

د.أحمد الخميسى

عندما يتحدث جورج أورويل

سارة شريف

عشنا هذا من قبل

ماجد حبته

إعانات الطوارئ للعمال

د.كريمة الحفناوى

عيد العمال وحرية التنظيم النقابى

أحمد بهاء الدين شعبان

رجعوا التلامذة!

لواء. محسن الفحام

أسبوع الأعياد

صور

مسجد الحامدية الشاذلية يفتح أبوابه لعزاء والدة الفنانة ريم أحمد

خشوع وتضرع.. الأقباط يحيون ذكرى صلب المسيح

دراما في الدقائق الأخيرة.. الزمالك ينتزع الفوز من براثن البنك الأهلي

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 211 للعدوان.. الاحتلال يكثف غاراته العشوائية على قطاع غزة

بعد ضياع الفرصة الأولى.. لماذا تميل إسرائيل لإتمام صفقة فى غزة الآن؟

قلق أوروبى من تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية تجاه الوجود المسيحى فى الأراضى الفلسطينية