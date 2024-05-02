نقابة الصيادلة بالإسكندرية تنتهى من رفع آثار حريق النادى البحرى

أعلنت نقابة الصيادلة بـالإسكندرية انتهاءها من رفع مخلفات الحريق من نادي الصيادلة البحري بمنطقة سابا باشا في كورنيش الإسكندرية.

وقالت النقابة، في بيان الخميس، من خلال بيان مصحوب بصور أعمال رفع آثار حريق النادي البحري:"الحمد الله، أتممنا رفع مخلفات الحريق من نادي الصيادلة البحري بالكامل طوال الفترة الماضية، وكلنا عزيمة وإرادة وبخطى ثابتة ودعم الدولة لنا لإعادة بناء نادينا".

تفاصيل حريق نادي الصيادلة

واندلع عصر الإثنين، 9 أبريل الماضي حريق مفاجئ من الجهة الغربية لنادي الصيادلة بكورنيش الإسكندرية، وذلك أثناء وجود ثلاثة من أفراد الأمن الإداري بالنادي الذين حاولوا السيطرة على اللهب باستخدام طفايات الحريق المنتشرة بالنادي، وذلك عقب إبلاغ قوات الحماية المدنية الذين انتقلوا إلى موقع الحريق خلال دقائق للسيطرة على الحريق.

وتم الدفع بـ 15 سيارة إطفاء لإخماد ألسنة اللهب، ولكن شدة سرعة الرياح ساهمت في انتشار النيران بشكل سريع وصعبت من مهمة رجال الدفاع المدني التي استمرت في محاصرة النيران لأكثر من 40 دقيقة متواصلة حتى نجحت في إخماد الحريق، الذي أسفر عن التهام كل الإنشاءات الخاصة بالنادي.

ووجد أثناء إخماد الحريق الدكتور محمد أنسي الشافعي، نقيب صيادلة الإسكندرية، وأعضاء النقابة، وتم التوجه إلى نقطة شرطة سان ستيفانو بصحبة الإدارة القانونية للنقابة لتحرير محضر بالواقعة وسرد تفاصيلها، ثم التوجه إلى النيابة العامة التي انتدبت لجنة مختصة لمعاينة موقع الحريق والوقوف على أسبابه.

ونوهت النقابة إلى أن النادي كان مغلقا لإنهاء باقي أعمال التشطيبات استعدادا لافتتاحه رسميا خلال شهر مايو، وكان أخر تجمع للصيادلة بالنادي يوم الثلاثاء الموافق 2 أبريل الماضي أثناء إقامة الإفطار السنوي للنقابة، وذلك بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وبعض القيادات، ومشاركة حوالي 700 صيدلي.

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