الجمعة 03 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

توريد 16 ألف طن قمح لصوامع وشون محافظة الإسكندرية

القمح - أرشيفية
القمح - أرشيفية

واصلت غرفة عمليات مديرية التموين بالإسكندرية المنوطة بتوريد الأقماح المحلية، متابعة أعمال لجان الاستلام والكميات الواردة لأماكن استلام الاقماح فى الصوامع والبناكر، والتى تتدفق من خلال الموردين والتجار والمزارعين.

وأعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، برئاسة المهندس أحمد إبراهيم، أنه وفق غرفة العمليات فقد تم توريد ما يزيد عن 16672 طن قمح.

وأوضحت تموين الإسكندرية أن غرفة العمليات تتابع لحظة بلحظة عمليات توريد الأقماح المحلية.

وأكد المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين على متابعة جميع مراكز التجميع، فضلا عن التأكيد على الإجراءات المتبعة لتوريد القمح، موضحًا أنه يقتصر تسويق القمح المحلى على الشركة المصرية القابضة للصوامع والشركة العامة للصوامع وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعى المصري.

وأوضح أن لجان إستلام القمح تتكون من من عضو من مديرية التموين وعضو من مديرية الزراعة وعضو من البورصة السلعية وعضو من هيئه سلامة الغذاء وعضو من الجهة المسوقة وعضو من الجمعية القبانية (وزان معتمد) ولكل منهم دور مخصص للقيام به وتحمل مسئوليته.

من جانبه، قال الدكتور إبراهيم قاسم، وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، إن المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام، 21ألف، و259 فدان بالظهور الريفي بالمحافظة بمناطق العامرية وبرج العرب، وبعض الأماكن بخورشيد والمعمورة.

وأشار “قاسم” إلى أن الأصناف المنزرعة هذا العام هي: “سدس 14، جيزه 171، مصر3، سخا 95”، وهي أصناف مقاومة للأمراض وعالية الانتاجية ومقاومه للاصداء.

وأوضح أن متوسط الإنتاجية لمحصول القمح 18 أردب في الفدان، موضحًا أنه تم تحديد سعر أردب القمح وفقًا لدرجة النقاوة وهي: سعر الأردب 2000 جنيه لدرجه نقاوة 23.5 و1950 جنيه درجة نقاوة 23 و1900جنية درجه نقاوة 22.5.

غرفة عمليات مديرية التموين توريد الأقماح المحلية التجار و المزارعين تموين الإسكندرية

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