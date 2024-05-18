السبت 18 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"أكسيوس": محادثات "أمريكية - إيرانية" لتجنب التصعيد فى المنطقة

أمريكا وإيران
أمريكا وإيران

عقد مسئولون في إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، محادثات غير مباشرة مع نظراء إيرانيين هي الأولى من نوعها منذ يناير، لاحتواء التصعيد في المنطقة، حسبما ذكر موقع "أكسيوس" الأمريكي.

ونقلت "رويترز"، عن الموقع الأمريكي، أمس الجمعة، أن اثنين من كبار المسئولين في إدارة بايدن عقدا محادثات غير مباشرة مع مسئولين إيرانيين هذا الأسبوع في محاولة لتجنب تصعيد الهجمات بالمنطقة.

وأشار الموقع الأمريكي إلى أن المناقشات التي جرت مثلت أول جولة محادثات بين الولايات المتحدة وإيران منذ يناير.

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"أكسيوس": محادثات "أمريكية - إيرانية" لتجنب التصعيد فى المنطقة

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