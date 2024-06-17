الإثنين 17 يونيو 2024
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النائب العام يصل العاصمة الروسية موسكو فى زيارة رسمية

المستشار محمد شوقي
المستشار محمد شوقي

وصل النائب العام، المستشار محمد شوقي، أمس، إلى العاصمة الروسية موسكو، على رأس وفدٍ رفيع المستوى من قيادات وأعضاء مكتب النائب العام بالنيابة العامة المصرية، وكان في استقباله السفير نزيه النجاري سفير مصر لدى روسيا الاتحادية، في زيارةٍ رسمية تأتي تعزيزًا لملف التعاون القضائي الثنائي بين البلديْن.

وشمل برنامج الزيارة عقد لقاء ثنائي بين المستشار النائب العام لجمهورية مصر العربية والنائب العام لروسيا الاتحادية؛ وتوقيع مذكرات تفاهم في مجال التعاون القضائي ومجال التدريب بين النيابتيْن، وكذا الاتفاق على برنامج تدريب تبادلي مشترك حتى عام ٢٠٢٦. 

 

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وشملت مذكرة التفاهم المبرمة آليات تعزيز التعاون في مجال مكافحة الجرائم وخاصة جرائم الإرهاب والتطرف وغسل الأموال والجرائم السيبرانية وجرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لا سيما الجرائم التي تُرتكب باستخدام العملات الافتراضية المشفرة، والجرائم العابرة للأوطان كجرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية والاتجار غير الشرعي بالأعضاء والأنسجة البشرية والجرائم البيئية.

وتمثل هذه المذكرات الرؤية المشتركة للنيابتيْن لتعزيز العدالة ومكافحة الجرائم بشتى صورها وخاصة تلك التي ترتكب في صورة جماعات إجرامية منظمة، كما إنها تمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز القدرات الجماعية على مواجهة التحديات القانونية، بما في ذلك التهديدات السيبرانية والجرائم المالية والأنشطة غير المشروعة.

واهتمامًا من جانب النائب العام بدعم سبل التعاون فيما بين النيابتيْن المصرية والروسية، فقد حرص على التوجيه بتدريس اللغة الروسية للسادة أعضاء النيابة العامة المصرية بالتعاون مع المركز الروسي للعلوم والثقافة بالقاهرة، على أن يتم ذلك عبر معهد البحوث الجنائية والتدريب بمكتب النائب العام، وستشهد الأيام المقبلة، حضور النائب العام لجمهورية مصر العربية على رأس وفد النيابة العامة المصرية– للمرة الأولى– فعاليات الاجتماع السادس لرؤساء أجهزة النيابة العامة والادعاء العام لدول البريكس المزمع عقده بمدينة سان بطرسبرغ الروسية في أعقاب انضمام جمهورية مصر العربية مؤخرًا لاتفاقية البريكس بداية العام الجاري.

النائب العام النائب العام يصل العاصمة الروسية المستشار محمد شوقي موسكو مكتب النائب العام

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