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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت 18-5-2024

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي

يبحث الملايين عن سعر الريال السعودي اليوم السبت 18-5-2024 في مصر مقابل الجنيه المصري مع اقتراب موسم الحج ورغبة الملايين من حجاج بيت الله الحرام في توفير عملة سعودية، بالإضافة إلى العاملين في المملكة العربية السعودية الراغبين في تحويل أموال لأسرهم تكفي احتياجات معيشتهم.

 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 18-5-2024

نعرض للقراء سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 18-5-2024 من خلال لوحة التعاملات المالية لكافة البنوك المصرية والتي يتم تحديثها باستمرار وفقا لحالة العرض والطلب حيث جاءت أسعار الصرف كما يلي:-

 

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 12.48 جنيه للشراء و12.52 جنيه للبيع.

وصل الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB إلى نحو 12.43 جنيه للشراء و12.52 جنيه للبيع.

بلغت قيمة الريال السعودي في بنك مصر نحو 12.49 جنيه للشراء و12.52 جنيه للبيع.

استقر الريال السعودي في بنك قناة السويس عند مستوى 12.48 جنيه للشراء و12.56 جنيه للبيع.

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الظروف السياسية والعسكرية تقول كلمتها.. توقعات سعر الذهب الأيام المقبلة

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سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

في البنك الأهلي المصري سجل الريال السعودي نحو 12.53 جنيه للشراء و12.56 جنيه للبيع.

في مصرف أبوظبي وصل الريال السعودي إلى نحو 12.49 جنيه للشراء و12.69 جنيه للبيع.

في بنك البركة سجل الريال نحو 12.42 جنيه للشراء و12.52 جنيه للبيع.

في بنك الإسكندرية سجل الريال نحو 12.47 جنيه للشراء و12.52 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

سجلت العملة الأمريكية في البنوك السعودية نحو 3 ريالات بما يعادل نحو 0.27 دولار لكل ريال سعودي وفقا لبيان البنك المركزي السعودي.

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سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 17-5-2024 مقابل الجنيه المصرى

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الظروف السياسية والعسكرية تقول كلمتها.. توقعات سعر الذهب الأيام المقبلة

أسعار العملات في مصر اليوم

اليورو الأوروبي بنحو 50.91 جنيه للشراء و50.07 جنيه للبيع.

الجنيه الإسترليني بنحو 59.32 جنيه للشراء و59.51 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي بنحو 152.82 جنيه للشراء و153.19 جنيه للبيع.

الدرهم الاماراتي بنحو 12.79 جنيه للشراء و12.82 جنيه للبيع.

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