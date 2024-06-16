"متقلبهاش محزنة".. علي جمعة يكشف حكم زيارة القبور في أول أيام العيد

كشف الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، حكم زيارة القبور في أول أيام العيد.

وقال خلال لقائه على قناة "الناس"، إن النبي أباح زيارة القبور، وقال "ألا فزوروها فإنها تذكر بالآخرة"، مشيرًا إلى أن بعض الناس قد يعترضوا تخصيص زيارة القبور في أول أيام العيد، لكن لا اعتراض على زيارة القبور الوقفة أو ثاني أو ثالث يوم العيد.

وأضاف: "زيارة القبور تكون لإظهار الوفاء والبر والونس، وليس حزنا، أن يتذكر الزائر أيام الزمن الجميل، والنبي نهي الناس تنكد وتختلق المشاكل وتدخل الكآبة".

وأرف: "البعض يأخذون ورود وطعام للفقراء، يزورون استئناس وفرحة، ونحن لدينا الحياة الدنيا مثل الأخيرة، والموت انتقال".

اقرأ أيضًا: