سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 17-5-2024 مقابل الجنيه المصرى

استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري عند السعر الذي سجله منذ عدة أشهر، وكان سعر صرف الريال السعودي قد ارتفع من 8 جنيها إلى 12 جنيها، بعد قرار البنك المركزي بخفض قيمة الجنيه، واستقر بعدها الريال السعودي عند نفس المستوى.

وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 17-5-2024 مقابل الجنيه المصري.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي

3.7504 ريال سعودي.

اليورو مقابل الريال السعودي

4.0770 ريال سعودي.

الجنيه الإسترليني مقابل الريال السعودي

4.7522 ريال سعودي.

الين الياباني مقابل الريال السعودي

0.0242 ريال سعودي.

الفرنك السويسري مقابل الريال السعودي

4.1444 ريال سعودي.

اليوان الصيني مقابل الريال السعودي

0.5204 ريال سعودي.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

سعر الريال السعودي البنك الأهلي المصري

شراء: 12.62 جنيه مصري.

بيع: 12.65 جنيه مصري.

سعر الريال السعودي بنك مصر

شراء: 12.63 جنيه مصري.

بيع: 12.66 جنيه مصري.

سعر الريال السعودي بنك القاهرة

شراء: 12.48 جنيه مصري.

بيع: 12.51 جنيه مصري.

سعر الريال السعودي بنك عودة

شراء: 12.55 جنيه مصري.

بيع: 12.58 جنيه مصري.

سعر الريال السعودي بنك الاستثمار القومي

شراء: 12.50 جنيه مصري.

بيع: 12.53 جنيه مصري.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

بنك فيصل:

شراء: 12.55 جنيه مصري.

بيع: 12.58 جنيه مصري.

بنك الإسكندرية:

شراء: 12.11 جنيه مصري.

بيع: 12.15 جنيه مصري.

البنك التجاري الدولي:

شراء: 12.60 جنيه مصري.

بيع: 12.69 جنيه مصري.

مصرف أبو ظبي الإسلامي:

شراء: 12.67 جنيه مصري.

بيع: 12.70 جنيه مصري.