الخميس 06 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا الترم الثاني 2024 برقم الجلوس

نتيجة امتحانات
نتيجة امتحانات

كشف مصدر مسؤول في مديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا، موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في مدارس مدن ومراكز المحافظة، وذلك بعدما ظهرت النتائج في العديد من محافظات الجمهورية المختلفة.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية قنا 2024

ويترقب أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة قنا، ظهور النتيجة خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك عقب ظهورها في عددًا من محافظات الجمهورية المختلفة، بعد انتهاء أعمال تصحيح الأوراق الامتحانية للطلاب في المدارس المختلفة.

ومن جهته، قال مصدر داخل مديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا، ان النتيجة من المزمع ظهورها في محافظة قنا، بداية الأسبوع المقبل، وتحديدًا يوم الإثنين القادم، عقب اعتمادها من قبل الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، واللواء أشرف غريب الداودي، محافظ قنا.

وأضاف المصدر في سياق تصريحاته أن نسبة النجاح ستكون أعلى من العام الماضي بمدارس قرى ونجوع ومدن ومراكز محافظة قنا المختلفة، لافتا ان كونترول الشهادة الإعدادية قارب على الانتهاء من أعمال نسب النجاح والنتائج ليتم إعلانها خلال الأيام القليلة المقبلة.

أسيوط تعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية بنسبة نجاح 77.85 % للعامة.. و86.84 % للمهنية

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رابط نتيجة الشهادة الإعدادية قنا الترم الثاني 2024

بعد اعتماد النتيجة رسميًا تنشر البوابة الرسمية لمحافظة قنا نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 من خلال رابط النتيجة على الصفحة الرسمية للمحافظة بالخطوات التالية:

  • الدخول إلى موقع محافظة قنا مديرية التربية والتعليم من هنا.
  • اختيار خيار نتيجة الشهادة الإعدادية.
  • إدخال رقم جلوس الطالب أو الطالبة.
  • الضغط على أيقونة البحث أو الاستعلام

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2024

جاء توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الثاني كما يلي:

اللغة العربية 40 درجة، اللغة الإنجليزية 30 درجة، الدراسات الاجتماعية 20 درجة، الرياضيات 30 درجة، العلوم 20 درجة، والمجموع الكلي 140 درجة.

توزيع درجات مواد الصف الثالث الإعدادي 2024 في نهاية العام

يأتي توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2024 نهاية العام كما يلي:

اللغة العربية 80 درجة، اللغة الإنجليزية 60 درجة، الدراسات الاجتماعية 40 درجة، الرياضيات 60 درجة، العلوم 40 درجة، والمجموع الكلي 280 درجة.

المواد التي لا تضاف للمجموع في الترم الثاني: التربية الدينية 40 درجة، التربية الفنية 20، الحاسب الآلي 20 درجة

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