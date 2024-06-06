لماذا لا نموت؟

إن السؤال عن سبب موت الناس هو أحد الأسئلة العميقة والأساسية التي تصارع البشر معها عبر التاريخ. هناك عدة وجهات نظر يتبناها "العلم" يمكن من خلالها النظر في هذا السؤال:

المنظور البيولوجي:

من وجهة النظر البيولوجية، يعد الموت جزءًا طبيعيًا من دورة الحياة. تولد الكائنات الحية وتنمو وتتكاثر وتموت في النهاية. يخدم الموت وظائف بيئية مهمة من خلال إعادة تدوير العناصر الغذائية والسماح للأجيال الجديدة بالازدهار. وبهذا المعنى فإن الموت ضروري لاستمرار الحياة وتوازن النظم البيئية.

ولكن ( إيهاب ) قد فعلها !. كان قد أدى دوره البيولوجي وانتقلت جيناته منه الي ولدين هما الان شابين رائعين، فلماذا يغادر ؟ أما كان الأصح أن يبقي قليلا يتمتع بإنجابه لشابين وسيمين علي خلق ؟

حسنًا من منظور إنساني اما كان يفترض بدلا من ان يغادرنا واطفاله صغار في أعمار الرابعة والسابعة أن يُترك قليلا ليري زرعتة تكبر وتظله؟ وأن لم تكن تظلة، يستمتع ببهجة روئيتها كبيرة ؟

وأن كان من أنجبهم فاسدين مدرين للمشاكل وكافة الكوارث الطبيعية والحروب أليس كان من العدل أن يبقي ليمنع عنا اّذاهم ؟ رحل زوجي الحبيب قبل ثلاثة عشر عام وأربعة أشهر وأثناعشر يومًا علي إثر حادث اليم في عمر الرابعة والثلاثون.

أؤمن انا ان ليست كل الجروح قابلة للاندمال والتعافي. فرغم مرور كل تلك السنوات لم أستطيع وحتي أجرأ علي نبش جرحي.. لا أتذكر أنه حدث منذ أنشاء حسابي علي الفيسبوك "وأنا ثرثارة الكترونية" أن كتبت مرة واحدة عن ملابسات وفاتة ومدي إحتياجي وشوقي وافتقادي له.

أعلم انك ربما تردد الان أنني ربما لو تكلمت لكان ذلك أفضل، ربما يصلح البوح شئء ما ويساعدني علي التعافي. أجيبك، بإنه ليست كل الجروح قابلة للشفاء.. بعض الجروح لا يصلح معاها الا البتر، وهو ما قد كان! قد بُترت قطعة من روحي بغيابه وتحول مكانه في قلبي الي ثقب مرعب يبتلع الجميع ولا يمتلئ ولن

يستطيع أحدهم ملئ مكانه!

فبرغم قيامي وشريكي بواجباتنا البيولوجية، فقد رحل عني بمباركة المنظور البيولجي !

المنظور التطوري:

من وجهة نظر تطورية، الموت هو آلية تدفع التكيف والتطور. تفضل عملية الانتقاء الطبيعي السمات التي تزيد من فرص الكائن الحي في البقاء والتكاثر. يزيل الموت الأفراد من السكان، مما يسمح للجينات المفيدة بالانتشار ويضمن البقاء للأصلح.

"حسنًا هذا المنظور أثار علامات أستفهام عده ربما غضب في أعماقي هل كانت جدتي تلك الجميلة النبيلة العذبة هي حائط صد تطوركم المنشود؟ هل يعلم التطور من هي زينب ؟ جدتي ؟"

فتاة جميلة بوجه طازج جميل تنظر لملامحها تدخل الشمس الي روحك بلا استئذان تُنير جنابات كيانك، وكأن ثمة تعويذة ما تلقيها عليك بمجرد أن تلتقي عيناك عينيها العسليتين كثيفي الرموش وتلك الملامح الدقيقة الملائكية الطابع.. هي الاستثنائية العصامية (ستّي)

تزوجت جدتي وهي في عمرها الخامس عشر كان ذلك في العام 1965 وما أن أقترنت برفيق الدرب حتي فقدته بعد ما يقرب 5 سنوات علي إثر اشتراكة في حرب الاستنزاف في العام 1970.

رحل وترك في جعبتها 3 اطفال،تركها خلفه شابة في العشرين من عمرها ولاشئ يعينها علي الحياة لا مال،لا جاة ولا حتي بيت / جدران تحتمي وأطفالها داخله، فبعد الوفاه بأيام تصاعد حقد حماتها عليها سائله إياها لما غيب الموت إبني وتركك ؟ لم تجب زينب. قرر اهل الشهيد طرد الارملة الطروب مع أطفالها الي الشارع، استأجرت دكان صغير وجعلته بوابة رزق وبيت وملاذ لهم. أشتبكت مع الحياة وأنتصرت

ورسخت لانتصارها إنتقالات عدة بدأت من من شابة مستأجرة دكان يبيع البقاله لرواد الحي الي سيدة خمسينية تمتلك حصة في احد مصانع الطوب،عمارات في أنحاء القاهرة أعجز عن تذكر أماكنهم،اراضي بنزينة واموال سائلة في البنوك والخ..

أدت دور الام المتفانية والجدة الحنون وسيدة الاعمال الناجحة ع اكمل وجة ورحلت في سمو ورقي يليق ببياض سيرتها في الارض والسماء بإذن الله، (ستي ) التي لم ترتاد المدارس ولم تحصل علي شهادة دراسية ولكنها مُنحت من الله حكمة ورجاحة عقل سيدة أعمال عظيمة وكأنها خلقت لتتاجر وتربح.. أستثمرت القليل حتي كَثر، وتوفيت عن عمر ينهاز التاسعة والخمسون وهي مازالت جميلة ووديعة لا أتذكر ان غزا البياض شعرها حتي وقت وفتها المنية.. رحلت في رقي كما عاشت في ترفع عن كل شهوات الدنيا !

ولكنكانت تبعات ذلك الرحيل علي مختلفة!

تزلزل كياني وقت تلقيت خبر وفاة (ستي) وكأنني قد حُررت من ملابسي وسط سوق يكتظ بالمارة، فترك الجميع ما يشغلهم وتوجهوا إلي يلتهمونني بأعينهم ويستبيحوني، صرختُ حتي بُح صوتي وكاد يختفي سأئله الستر من الله،بلا جواب.. سألته بالحاح أن يردها لي ولو للحظة حتي أُقبل يديها ورأسها وأشكرها علي كل مرة أحتميت في حضنها من أذي الحياة. ولكن لا رد.

غادرت سيدة نساء الدنيا في عيوني وأخذت شقفة من قلبي لم تترمم ولن تترمم حتي ألحق بها.

اما كان التطور الكوني في حاجة الي زينب الم تكن عقلية تجارية بـأمتيار ولو تولت أمور العباد لأنصفتهم؟

الا يضير هذا التطور قلبي العليل ؟ فأن كان شعارك أيها التطور أن " البقاء للأصلح" فمن هو من أصلح من "زينب"؟

المنظور الجيني: من وجهة النظر الجينية، يمكن برمجة الشيخوخة والموت في الشفرة الوراثية للكائنات الحية. يقترح بعض العلماء أن الشيخوخة والموت هما نتيجة للمقايضات التطورية بين استثمار الموارد في النمو والتكاثر مقابل الحفاظ على آليات الإصلاح والصيانة الخلوية. ومن وجهة النظر هذه، فإن الموت هو نتيجة للبرمجة الجينية التي تحكم عملية الشيخوخة.

أنا أحترم العلم وأجله وأجل أهله وإن كان لي كمتلقي قد يصعب علية فهم المنظور الجيني للموت ولكني توصلت الي معادلة مفادها ان "الموت مخصص لمن ضربت بهم أوصال الشيخوخة" ؟

ماذا عن صديقي الشاب المتوفي حديثًا في حادث دراجاته البخارية ؟ كان في طريقة الي إستصدار شهادة جامعية ليلتحق بأحد الوظائف ويشرع في تنشأة حياة مستقرة قد ينعم فيها !

تلقيت خبر وفاة صديقي الفيسبوكي اول أمس. لم تكن صداقتنا تتعدي حدود مشاركتنا لنفس الافكار التي نجاهر بها علي الفيسبوك كان عهدته برئ، شجاع، مهذب.

حزنت بعمق وكأنه احد أفراد أسرتي.. بمجرد قرائتي للخبر هرعت الية في صندوق الرسائل سائلة

صديقي انت بخير صحيح ؟ هل ما يقولون حقيقي ؟

لم يصلني رد " بقيت أمامي شعلة امل تتأرجح، ربما هي مجرد غيبوبة وسيعود، سيلتحق بالوظيفة ويتزوج من أحداهن ونبارك نحن متفرجي الفيسبوك ليلحق بصور زواجة صور احتفالات إنجانه لطفلة الاول وهكذا. دورة حياة الناس العادية ولكن هنا الوضع كان مختلف لان الحياة قررت تغييب صديقي لاسباب لا أعلمها. ورغم تأكيدات أصدقاء مشتركين أن الوفاه تمت بالفعل وتم دفن الجثمان إلا انني لم أصدق إلا صباح اليوم التالي عندما عزاني أخوة معرفًا نفسة من حساب صديقي الشخصي هنا. تأكدت انه غادرنا ف صديقي الذي أعلم كان سيكون أكثر حرصًا علي خصوصيته من ذلك !

المنظور الوجودي: من المنظور الوجودي أو الفلسفي، فإن الموت جزء من الحالة الإنسانية التي تعطي معنى للحياة. إن الوعي بالوفيات يشكل التجارب البشرية ويحفز الأفراد على إيجاد الهدف والمعنى والوفاء في حياتهم. يمكن أن يكون الموت بمثابة تذكير بأهمية الحياة وطبيعتها المحدودة، مما يدفع الناس إلى الاعتزاز بوقتهم وعلاقاتهم.

أري من منظوري الخاص وهو منظور عاطفي للغاية، أن تكف الحياة أن تسلبنا من نحب! ففي حين إن وجهات النظر هذه تقدم نظرة ثاقبة لأسباب وجود الموت، فإن السؤال عن سبب وفاة الناس على وجه التحديد يظل معقدًا للغاية وقد لا يكون له إجابة واحدة محددة. إنه سؤال يشمل أبعادًا بيولوجية وتطورية وفلسفية ووجودية،ويحمل في طياته كل مشاعر تعرف اليها الانسان تجتاحة دفعة واحدة وقد ترديه قتيلًا، وسيستمرهذا السؤال في إثارة التأمل والنقاش والاستكشاف عبر الثقافات والتخصصات وكل إجاباته ستكون غير مقنعة لكل من فقد حبيب وأن كنت دفعت بردود سوداوية قاتمه أختبرتها في طريقي الخاص. فللجميع طرقه الخاصة المختلفة التي يستطيع بها ان ينفد أسباب لا منطقية أسباب الموت فلعلنا نحتفظ بأحبابنا أكثر قليلا.