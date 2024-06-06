موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الغربية 2024 الترم الثاني

يعد موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية، هو محل البحث خلال الساعات الماضية، حيث ينتظر أولياء الأمور والطلاب في ترقب وقلق شديد إعلان النتيجة، عقب إعلان مديرية التربية والتعليم بالغربية أن ظهور النتيجة سيكون مطلع الأسبوع الجاري.

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الغربية 2024

ازداد البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك جوجل عن موعد إعلان وظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية، حيث تسائل أولياء الأمور عن موعد اعتمادها رسميًا، عقب ظهور النتيجة في العديد من محافظات الجمهورية.

وأكد المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن أعمال التصحيح الخاصة بالشهادة الإعدادية قد أوشكت على الانتهاء، وسيعقب ذلك عملية الرصد والتجميع والمراجعة النهائية، لافتًا إلى أنه من المقرر انتهاء أعمال مراحل الكنترول فى غضون يومين أو ثلاثة أيام على الأكثر، ويتم اعتمادها من محافظ الغربية وتعلن بعدها نتيجة الشهادة الإعدادية مباشرة.

وهو ما يعني أن ساعات قليلة تفصلنا عن إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية بالغربية، حيث من المتوقع ظهور النتيجة، مطلع الأسبوع المقبل، عقب اعتمادها رسميًا من محافظ الغربية لتكون عقب ذلك متاحة عبر "الدستور" وموقع مديرية التربية والتعليم بالغربية.

وينتظر طلاب الصف الثالث الإعدادي موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2024 والتي استمرت على مدار 6 أيام على مستوى إدارات المحافظة.

النتيجة ستكون متاحة عبر الدستور

ونتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة الغربية في الفصل الدراسي الثاني برقم الجلوس، ستكون متاحة عبر "الدستور"، حيث ينتظر الآلاف من طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الغربية الإعلان الرسمي عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم ثاني فى جميع الإدارات البالغ عددها 10 إدارات تعليمية، ولذلك سنقوم بتوفير جميع المعلومات والخطوات اللازمة من أجل المساهمة في سرعة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة الغربية

طريقة استخراج نتيجة الإعدادية بالغربية 2024 برقم الجلوس

ومن خلال رقم الجلوس الخاص بالطالب تستطيع الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة الغربية برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الاساسي أو موقع “الدستور” عن طريق اتباع الخطوات التالية: