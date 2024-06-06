الخميس 06 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الغربية 2024 الترم الثاني

تعليم الغربية
تعليم الغربية

يعد موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية، هو محل البحث خلال الساعات الماضية، حيث ينتظر أولياء الأمور والطلاب في ترقب وقلق شديد إعلان النتيجة، عقب إعلان مديرية التربية والتعليم بالغربية أن  ظهور النتيجة سيكون مطلع الأسبوع الجاري.

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الغربية 2024

ازداد البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك جوجل عن موعد إعلان وظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية، حيث تسائل أولياء الأمور عن موعد اعتمادها رسميًا، عقب ظهور النتيجة في العديد من محافظات الجمهورية.

وأكد المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن أعمال التصحيح  الخاصة بالشهادة الإعدادية قد أوشكت على الانتهاء، وسيعقب ذلك عملية الرصد والتجميع والمراجعة النهائية، لافتًا إلى أنه من المقرر انتهاء أعمال مراحل الكنترول فى غضون يومين أو ثلاثة أيام على الأكثر، ويتم اعتمادها من محافظ الغربية وتعلن بعدها نتيجة الشهادة الإعدادية مباشرة.

وهو ما يعني أن ساعات قليلة تفصلنا عن إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية بالغربية، حيث من المتوقع ظهور النتيجة، مطلع الأسبوع المقبل، عقب اعتمادها رسميًا من محافظ الغربية لتكون عقب ذلك متاحة عبر "الدستور" وموقع مديرية التربية والتعليم بالغربية.

وينتظر طلاب الصف الثالث الإعدادي موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2024 والتي استمرت على مدار 6 أيام على مستوى إدارات المحافظة.

أسيوط تعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية بنسبة نجاح 77.85 % للعامة.. و86.84 % للمهنية

بوابة الأزهر.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الثاني 2024

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 سوهاج والأقصر برقم الجلوس فقط

الآن عبر الدستور.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الشرقية 2024 الترم الثاني برقم الجلوس

النتيجة ستكون متاحة عبر الدستور

ونتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة الغربية في الفصل الدراسي الثاني برقم الجلوس، ستكون متاحة عبر "الدستور"، حيث ينتظر الآلاف من طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الغربية الإعلان الرسمي عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم ثاني فى جميع الإدارات البالغ عددها 10 إدارات تعليمية، ولذلك سنقوم بتوفير جميع المعلومات والخطوات اللازمة من أجل المساهمة في سرعة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة الغربية

طريقة استخراج نتيجة الإعدادية بالغربية 2024 برقم الجلوس

ومن خلال رقم الجلوس الخاص بالطالب تستطيع الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة الغربية برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الاساسي أو  موقع “الدستور” عن طريق اتباع الخطوات التالية:

  • فى البداية يتم الدخول إلى موقع الدستور أو موقع البوابة الالكترونية للتعليم الأساسي بمحافظة الغربية.
  • ثانيا: يتم تسجيل رقم الجلوس الخاص بالطالب.
  • ثالثا: يتم الضغط على عرض النتيجة والحفظ.
وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربيه نتيجة الشهادة الاعدادية نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الغربية نتيجة الإعدادية بالغربية استخراج نتيجة الإعدادية بالغربية 2024 نتيجة الإعدادية بالغربية 2024 برقم الجلوس

مواد متعلقة

محافظ الغربية يتابع مشروعات الرصف والتطوير بالمحلة الكبرى

تحرير 22 محضرًا لمخابز مخالفة في المحلة الكبرى بالغربية

زراعة 210 شجرات مثمرة وزينة في مركز زفتى بالغربية

إزالة 18 حالة تعد على الزراعات وبناء مخالف بالغربية

تنظيم معرض لتوزيع أثاث وأجهزة كهربائية مجانًا في الغربية

"تموين الغربية" تضبط 79 مخالفة تموينية متنوعة بمراكز ومدن المحافظة

ضبط أصحاب 3 مخابز استولوا على 3 أطنان دقيق مدعم بالغربية

زراعة 185 شجرة مثمرة وزينة فى مركز ومدينة السنطة

الأكثر قراءة

رابط بوابة الازهر الالكترونية 2024 لاستخراج نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024

بوابة الأزهر.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الثاني 2024

استعلم الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الشرقية الترم التاني 2024

استعلم مباشرة.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الشرقية 2024 برقم الجلوس فقط

"حروب بالونات القاذورات" بين الكوريتين تتصاعد.. ما الجديد؟

آخر كلام.. طرح وحدات أبراج فالى تاورز بحدائق أكتوبر الأسبوع المقبل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

ليس بنتنياهو وحده وبيانات الجامعة العربية تنتهى حرب غزة!

محمد العسيري

هرم سيتى.. الخرسانة تهزم الفن

ماجد حبته

القمة الكورية الإفريقية

لواء. محسن الفحام

وزارة لشئون الوافدين فى التشكيل الجديد

عبد الرحيم طايع

صرخة الفلسطينيين البليغة: "وين العالم؟!"

أحمد الصغير

إشكاليات الرؤية المصرية الشعبية للقضية الفلسطينية

محمد سميح

أحلام المصريين المشروعة

منى رجب

«رفعت عينى للسما» يرفع رأس مصر فى مهرجان كان

صور

ألبوم صور.. المؤتمر الصحفي لمنتخب مصر

ألبوم صور.. تدريب منتخب مصر

عيشنا.. طعم الحياة

محطة تل أبيب

المزيد

أستراليا.. جامعة تطرد طالبة شجعت على تقديم الدعم اللامشروط لـ"حماس"

اليوم 244 من العدوان.. الاحتلال يواصل جرائم إبادة الفلسطينيين بالقصف العشوائى بغزة

ثيودور ميرون.. الرجل الذي حاول إنقاذ إسرائيل من نفسها