"قمة الهرم" فى شنغهاى

تلعب المعارض الأثرية الخارجية دورًا حيويًا في التعريف بالحضارة المصرية القديمة ودعم السياحة المصرية بشكل كبير، تعد هذه المعارض مهمة، خصوصًا معرض "قمة الهرم" في شنغهاي، المزمع إقامته في يوليو المقبل؛ وذلك للتعريف بالحضارة المصرية ونشر الثقافة والتاريخ عن مصر القدمية، وتوفر هذه المعارض للجمهور العالمي فرصة للاطلاع على تاريخ مصر العريق، وفنونها وآثارها المدهشة، من خلال عرض قطع أثرية فريدة ومعلومات تاريخية، يمكن للجمهور أن يتعرف بشكل أعمق على الحضارة المصرية وتأثيراتها على التاريخ الإنساني، وتعزز المعارض الأثرية التبادل الثقافي بين الدول، مما يسهم في بناء جسور التواصل والفهم المتبادل بين الشعوب.

وتسهم هذه المعارض في دعم السياحة المصرية وتسويق الوجهات السياحية، عندما يزور الناس معرضًا أثريًا مصريًا في بلدهم، سوف يتشجعون لزيارة مصر شخصيًا لمشاهدة الآثار في مواقعها الأصلية، وسوف يزيد هذا من تدفق السياح إلى مصر، مما يعزز الاقتصاد المحلي المصري.

تحقق هذه المعارض الترويج لمصر كمقصد سياحي، إن المعارض الكبرى في المدن العالمية الكبرى مثل شنغهاي، تساعد في وضع مصر على خارطة السياحة العالمية كوجهة ثقافية غنية وجاذبة، وسوف يزيد معرض "قمة الهرم" في شنغهاي من تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والصين، وسوف تسهم إقامة هذا المعرض في تعزيز العلاقات الثقافية والاقتصادية بين مصر والصين، ويعكس اهتمام البلدين بتعميق التعاون في مجالات متعددة، بما في ذلك السياحة والثقافة.

وسوف يحقق عرضًا مميزًا للحضارة المصرية، من المتوقع أن يجذب معرض "قمة الهرم" عددًا كبيرًا من الزوار، مما يوفر فرصة ممتازة لمصر لعرض أهم معالمها التاريخية والأثرية. وسوف يساعد في تكوين صورة إيجابية ودائمة عن مصر في أذهان الزوار الصينيين والدوليين.

ومن بين المعروضات التي يتوقع أن تثير اهتمام الجمهور، تأتي توابيت سقارة الملونة، وسوف يسهم عرض توابيت سقارة الملونة في جذب انتباه الجمهور؛ وذلك بسبب التفاصيل الفنية والرمزية في توابيت سقارة التي تتميز بألوانها الزاهية وتفاصيلها الدقيقة، مما يعكس المهارة الفنية والحرفية للمصريين القدماء، وسوف تجذب هذه التفاصيل الزوار وتثير إعجابهم، مما يجعلهم يرغبون في معرفة المزيد عن الحضارة المصرية، وتعزز الحالة الجيدة للحفظ لتوابيت سقارة من قيمتها الأثرية وتزيد من جاذبيتها كقطع عرض رئيسية في المعرض. وسوف تسهم في التعريف بالممارسات الجنائزية المصرية ومعرفة الرموز والدلالات المصورة على التوابيت الملونة، والتي تعكس المعتقدات الجنائزية والدينية للمصريين القدماء، مما يقدم للجمهور فرصة للتعرف على جوانب مهمة من ثقافة مصر القديمة، ويقدم بعض التوابيت لنا الكثير من التفاصيل الخاصة بأصحاب التوابيت، والتي تحمل نصوصًا ورسومات تعبر عن حياة الموتى ورحلتهم إلى العالم الآخر، مما يضيف بعدًا شخصيًا وإنسانيًا للمعرض. ويسلط عرض توابيت سقارة الضوء على الجهود العلمية والأثرية المبذولة في اكتشافها ودراستها، مما يعزز من قيمة المعرض كمصدر تعليمي وتثقيفي للجمهور، ويعكس وجود هذه التوابيت في معرض دولي التعاون بين العلماء المصريين والدوليين، ويسهم في تبادل المعرفة والخبرات، وسوف تحفز مشاهدة الزوار لهذه التوابيت على زيارة مصر لرؤية المواقع الأثرية الأصلية، مما يعزز السياحة الثقافية إلى مصر، ويمكن أن يسلط عرض توابيت سقارة الضوء على منطقة سقارة كموقع سياحي مهم، مما قد يؤدي إلى زيادة عدد الزوار إلى هذه المنطقة بشكل خاص.

يعد عرض توابيت سقارة الملونة في معرض "قمة الهرم" بمتحف شنغهاي فرصة ثمينة للترويج للحضارة المصرية، وتعزيز الفهم الثقافي المتبادل، ودعم السياحة إلى مصر، ليست هذه القطع الأثرية فقط شهادات على براعة المصريين القدماء، بل هي أيضًا وسيلة قوية لجذب انتباه وإعجاب الجمهور العالمي.

سوف يسهم المعرض في تنشيط الاقتصاد المحلي من خلال جذب المزيد من السياح الأجانب لزيارة مصر، وتوفير فرص عمل جديدة وزيادة الإيرادات الاقتصادية، مما يسهم في تنمية الاقتصاد المحلي، إن المعارض الأثرية الخارجية وسيلة فعالة لتعريف العالم بالحضارة المصرية العريقة، وتشجيع السياحة، وتعزيز العلاقات الدولية، ويمثل معرض "قمة الهرم" في شنغهاي فرصة ذهبية لمصر لتعزيز وجودها الثقافي والسياحي على الساحة العالمية.