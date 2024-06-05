صرخة الفلسطينيين البليغة: "وين العالم؟!"

جاءتني هذه الصرخة مرارا من فلسطين، آخر مرة كانت لرجل في مكان للإيواء بمخيم جباليا، قصف الإسرائيليون المكان، فجأة، بقاذفاتهم، كما يفعلون على الدوام، في نهار الخميس الأخير من مايو الفائت؛ فنال الشهادة من نالها، وأصيب من أصيب، وجرى بقية الناس في الشوارع فزعين، يبحثون عن أمان ما، ومن بينهم هذا الرجل الذي جلله الدم والغبار، وجد الرجل نفسه أمامه كاميرا لإحدى الفضائيات فصرخ هذه الصرخة الشهيرة بلهجته الوطنية: "وين العالم؟!".

لا أحد يسأل عن موضع العالم طبعًا "أين العالم؟!"؛ فالعالم موجود من حولنا بالبداهة، ولكن السؤال يستنكر هذا الوجود الصامت بالرغم من شيوع الظلم وطغيانه، وانتشار التقتيل والتهديم والتجويع والتعطيش والتنكيل والإذلال.

الإسرائيليون أولاد أبكار للخداع، ومن ذلك أنهم يدعون الفلسطينيين كثيرا إلى النزوح إلى مناطق معينة لأنها خارج دائرة الخطر، فإذا استجاب الفلسطينيون وذهبوا وجدوا الموت في انتظارهم هناك؛ ما جعل الفلسطينيين، والمراقبين بالمثل، يوقنون بأن الحرب حرب إبادة جماعية، وليست حربا على المقاومة الفلسطينية المسلحة التي اقترحت على نفسها عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر 2023، ونفذتها بالفعل، وما كانت اقترحتها ولا نفذتها إلا ثأرا من المحتل الذي دأب على اعتبار الأرض العربية إرثه، وواظب على العبث بالمقدسات وانتهاك الحرمات وترويع الأطفال والنساء والشيوخ في كل حين.

"وين العالم؟!".. لا أدري ما موقف العالم عندما يسمع هذه الصرخة المدوية التي تدينه في الصميم؟ العالم العربي الذي تربطه بفلسطين أواصر القرابة، والعالم الغربي الذي يدعي الحفاظ على الحقوق والحرص على الحريات، لكنه لا يحافظ دوما سوى على ما يراه حقوقا للمعتدين، لا سيما الإسرائيليين طبعا، ولا يحرص سرمدي إلا على الحريات الجسدية الشهوانية وانتقاد الأديان والأخلاق، بل يتوسع في دعوة الآخرين إلى الأمر كأنه خلاص البشر من رقهم الأبدي!!

هل يقف العالم خجلا قبالة مرآته، وأصداء هذه الصرخة تكاد تحرق قلبه، أم تراه يصم عنها أذنيه، ابتداء، فلا يمكنها من النفاذ إلى نفسه لكيلا يصيبه صداها الصاخب بالجنون؟؟

"إننا نواجه أفظع الجرائم العلنية، في العصر الحديث، مجردين من إنسانيتنا تماما".. هكذا يجب أن يتكلم العالم، لو كان بقي فيه شيء من ضمير، ولو كان لا يخاف على مصالحه من انتقام المتطرفين اليهود الذين يتحكمون في السياسة والاقتصاد العالميين، وتبدو مفاتيح الحياة بأيديهم!

لو سكت العالم فعليه أن يوقن بأنه سيدفع الثمن؛ فالوحش الذي انفرد اليوم بأقوام لا مخالب لهم ولا أنياب (أعني المدنيين الفلسطينيين بالتأكيد)، تحت سمعه وبصره، سيشتد سعاره وينفرد في الغد القريب بغيرهم مهما يكن اختلاف الحال، ودائرة الشر ستظل تدور، اللهم إلا إن صحا العالم من سكرته، وقام واستقام، ونهى الباغي عن بغيه.