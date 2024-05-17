سعر الذهب اليوم الجمعة 17-5-2024 فى مصر للبيع والشراء
ارتفع سعر الذهب اليوم الجمعة في سوق الصاغة، وسجل الذهب عيار 21 – أكثر أعيرة الذهب تداولًا في السوق المصري – 3130 جنيهًا، مرتفعًا بنحو 5 جنيهات، رغم استقرار سعر الذهب العالمي، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي سعر الذهب اليوم الجمعة 17-5-2024 في مصر للبيع والشراء.
سعر الذهب في مصر بالمصنعية
تختلف مصنعية الذهب في مصر حسب عيار الذهب، فالذهب عيار 21 تكون مصنعيته أقل من عيار 18، حيث يحظى الذهب في العيار الأخير بفرصة أكبر للتشكل مما يجعل مصنعيته أعلى.
وسجلت مصنعية الذهب عيار 21 من 60 إلى 100 جنيه، بينما تبلغ مصنعية الذهب عيار 18 نحو 14$ من سعر جرام الذهب.
سعر الذهب في مصر
- سعر الذهب عيار 21 : بيع 3130 جنيهًا، وللشراء 3110 جنيهات.
- سعر الذهب عيار 18 : بيع 2682.75 جنيه، وللشراء 2665.75 جنيه.
- سعر الذهب عيار 24: بيع 3،566 جنيه، وللشراء 3،589 جنيه.
- سعر الذهب عيار 22 : بيع 3،269 جنيه، وللشراء 3،290 جنيه.
- سعر الذهب عيار 14 : بيع 2،080 جنيه، وللشراء 2،093 جنيه.
- سعر الذهب عيار 12 :بيع 1،783 جنيه، وللشراء 1،794 جنيه.
- الأونصة: بيع 110،894 جنيه، وللشراء 111،605 جنيه.
- الجنيه الذهب: بيع 24،960 جنيه، وللشراء 25،120 جنيه.
- الكيلو: بيع 3،565،714 جنيه، وللشراء 3،588،571 جنيه.
سعر الذهب اليوم بالدولار
استقرت أسعار عقود الذهب الفورية عند المستوى الذي سجله سعر الذهب بالدولار بنهاية جلسة أمس، والبالغ 2386.01 دولار للأوقية، فيما انخفضت أسعار عقود الذهب الآجلة (تسليم شهر يونيو) بنحو 10.12% إلى 2392.0 دولار للأوقية.
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