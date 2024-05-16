الظروف السياسية والعسكرية تقول كلمتها.. توقعات سعر الذهب الأيام المقبلة

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الدستور يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

توقعات سعر الذهب الأيام القادمة 2024

أشارت العديد من التقارير الاقتصادية والتي نشرت في العديد من الصحف والمجالات العالمية المهتمة بعالم المال إلى ما شهده المعدن الأصفر من ارتفاعات متوالية في سعره مما أدى بعدد من المؤسسات العالمية إلى تغير مستوى توقعاتها في أسعار المعدن الأصفر خاصة في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية والحرب الدائرة بغزة.

توقعات سعر الذهب الأيام المقبلة 2024

وأشارت تلك التقارير الصادرة عن عدة مؤسسات مالية عالمية المعدن الأصفر شهد ارتفاع في سعره العالمي حيث شهدت سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاعا بنسبة 2% منذ بداية 2024 حيث سجلت سعر أونصة الذهب قيمة 2390 دولار للأونصة.

كما أوضحت تلك التقارير إنه في بداية شهر أبريل الماضي سجل سعر الذهب العالمي ارتفاع بنسبة 7.1% ومن قبل بشهر واحد وهو مارس سجل الذهب ارتفاعا بنسبة 9.2%، وبذلك يكون قد سجل ارتفاع منذ بداية عام 2024 بنسبة 15.9% ليربح 369 دولار منذ بداية العام وحتى أعلى مستوى سجله.

وأشارت تلك التقارير الاقتصادية إلى أن هذا المسار التصاعدي القوي من قبل الذهب أدى بالمؤسسات المالية العالمية إلى تغيير توقعاتها لأسعار الذهب، خاصة مع استمرار العوامل التي تدعم صعود الذهب وأهمها التوترات السياسية بسبب ظروف حرب روسيا وأوكرانيا وكذلك حرب غزة في منطقة الشرق الأوسط ، بالإضافة إلى الطلب المرتفع على شراء الذهب الفعلي من قبل البنوك المركزية العالمية لكونه ملاذ آمن فى ظل هذه الظروف السياسية التى احاطت بالعالم ومنطقة الشرق الأوسط.

توقعات سعر الذهب الأيام القادمة 2024

الظروف سابقة الذكر جعلت حسب التقارير الاقتصادية المنتشرة، مؤسسة دويتشه بنك الألمانية إلى توقعاتها لأسعار الذهب في عام 2024 إلى المستوى 2400 دولار للأونصة، وتوقعت أن يرتفع سعر الذهب إلى 2600 دولار للأونصة في نهاية عام 2025.

وعلى صعيد متصل كانت مؤسسة سيتي بنك الأمريكية توقعت وصول سعر الذهب إلى 3000 دولار للأونصة على أن يخترق الذهب المستوى 2500 دولار للأونصة خلال النصف الثاني من عام 2024.

من ناحيتها كانت مؤسسة جولدمان ساكس الأمريكية عدلت من توقعاتها لأسعار الذهب وأشارت إلى رفع توقعها للذهب خلال عام 2024 إلى 2700 دولار للأونصة مقارنة مع توقعات السابقة عند 2300 دولار للأونصة.

مؤسسة جي بي مورجان المالية الأمريكية توقعت في منتصف مارس الماضي أن يصل سعر الذهب العالمي خلال عام 2024 إلى المستوى 2500 دولار للأونصة.

يذكر ان قوة الذهب فى جذب المستثمرين كملاذ آمن سبب مهم في رفع قيمته وأرغمت المؤسسات المالية سابقة الذكر إلى وضع هذه التوقعات على الرغم من القوة الحالية في مستويات الدولار الأمريكي الذي يتداول عند أعلى مستوياته منذ 5 أشهر ونصف وفقاً لمؤشر الدولار، إلى جانب عوائد السندات الحكومية الأمريكية المرتفعة عند أعلى مستوى في 5 أشهر في ظل التوقعات أن البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في طريقه إلى الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول من الوقت وهو ما يمثل ضغط سلبي على أسعار الذهب.