عاجل| "الأرصاد" تحذر من طقس الخميس والجمعة ومفاجأة بشأن وقفة العيد

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من ارتفاع شديد في درجات الحرارة خلال الأيام المُقبلة على جميع أنحاء الجمهورية.

وأكدت هيئة الأرصاد بلوغ درجات الحرارة ذروتها بدءًا من يوم عرفة أي يوم السبت المقبل، مشييرة إلى أنَّها تعدّ ذروة الموجة الحارة الطويلة التي تتعرض لها البلاد، حيثُ يصل متوسط درجات الحرارة على القاهرة الكبرى لنحو 43 درجة مئوية، وعلى الصعيد وسيناء تتجاوز حاجز الـ48 درجة مئوية.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فسبوك"، أن معظم أنحاء البلاد تشهد ارتفاعًا شديدًا في درجات الحرارة نهارًا مع انخفاض طفيف خلال الفترات المسائية.

وأرجع خبراء الأرصاد الجوية هذا الرتفاع المؤقت إلى تمركز ما يسمى بـ"القبة الحرارية القوية" التي ضربت بعض دول أوروبا وتحلّق في الوقت الحالي بسماء عدد من المناطق في الغرب الأمريكي، والتي شهدت ارتفاعات قوية وعنيفة في درجات الحرارة.

موعد انكسار الموجة الحارة

ولفتت هيئة الأرصاد الجوية إلى موعد انكسار الموجة الشديدة الحرارة، والتي تبدأ من ثاني أيام عيد الأضحى والذي يوافق يوم الإثنين 17 يونيو 2024.

وتوقعت "الأرصاد" انخفاض درجات الحرارة بداية من ثاني أيام العيد بنسبة تترواح بين (3 و4) درجات عن الدرجات المسجلة يوم الوقفة وأول أيام العيد، وذلك على المحافظات المطلة على البحر المتوسط والسواحل الشرقية والغربية ومدن القناة والقاهرة الكبري.

حالة الطقس غدًا الخميس

وتشهد البلاد غدًا طقسًا حارًا على شمال البلاد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدلًا ليلًا على أغلب الأنحاء، مائلًا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.