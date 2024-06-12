ردًا على اغتيال أبو طالب.. حزب الله يتعهد بتكثيف هجماته على إسرائيل

تعهد رئيس المجلس التنفيذي لـ حزب الله اللبناني، هاشم صفي الدين، الأربعاء، بزيادة كثافة الهجمات على إسرائيل، وفق ما نقلت وكالة رويترز.

وقال صفي الدين إنه في أعقاب مقتل أحد كبار قادة الجماعة، فإنهم سيزيدون من كثافة وقوة وكمية عملياتهم ضد إسرائيل.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن القوات الإسرائيلية شنت غارات على بلدات مركبا والعديسة ودير سريان في جنوب لبنان.

واشتد القتال على الجبهة اللبنانية اليوم الأربعاء، حيث قال حزب الله إنه استهدف معدات تجسس إسرائيلية في موقع رويسة العلم في تلال كفر شوبا.

وفي وقت لاحق ذكرت رويترز أن حزب الله نفذ أربع هجمات على الأقل على إسرائيل ردا على ما وصفه باغتيال القائد الكبير طالب عبد الله، المعروف أيضا باسم أبو طالب مساء الثلاثاء.

وقالت الجماعة في بيان، إنها هاجمت مقرات عسكرية إسرائيلية في عين زيتيم وعميماد، ومحطة مراقبة جوية عسكرية إسرائيلية في ميرون، وأطلقت في كل حالة عشرات صواريخ الكاتيوشا.

وقبل قليل أفادت وسائل اعلام عبرية بإنه بعد سقوط قذائف أطلقت من لبنان داخل إسرائيل، "تعمل حاليا خدمات الإطفاء والإنقاذ على إخماد الحرائق التي اندلعت نتيجة إطلاق الصواريخ. ولم يبلغ عن وقوع إصابات في هذه الأحداث".

حزب الله ينفذ 10 عمليات إطلاق على إسرائيل

ويقول جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه تم اكتشاف عشر عمليات إطلاق أخرى، مما يرفع عدد عمليات الإطلاق التي يقول إنه تم إطلاقها اليوم إلى حوالي 170، حسب صحيفة الجارديان.

وفي وقت سابق اليوم، أكد الجيش الإسرائيلي أنه قتل القائد الكبير في حزب الله طالب عبد الله، قائلًا في منشور عبر قناته الرسمية على تطبيق تيليجرام: "الليلة الماضية، قصفت القوات الجوية الإسرائيلية مركز القيادة والسيطرة التابع لحزب الله في جنوب لبنان، والذي كان يستخدم لتوجيه الإرهابية ضد الأراضي الإسرائيلية من جنوب شرق لبنان في الأشهر الأخيرة. وفي إطار الضربة، تم القضاء على طالب عبد الله، قائد وحدة النصر في حزب الله".

وأضاف: "كان طالب عبد الله أحد كبار قادة حزب الله في جنوب لبنان. لسنوات عديدة، خطط الإرهابي ونفذ عددًا كبيرًا من الهجمات ضد المدنيين الإسرائيليين. كما تم خلال الغارة القضاء على ثلاثة نشطاء آخرين من حزب الله".