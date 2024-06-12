أكبر رشقة صاروخية.. حزب الله يستهدف مواقع عسكرية شمال إسرائيل

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرًا بعنوان "أكبر رشقة صاروخية.. حزب الله يستهدف مواقع عسكرية بشمال إسرائيل".

وقال التقرير: "في أكبر رشقة صاروخية يشهدها شمال إسرائيل منذ بداية العدوان على قطاع غزة والجنوب اللبناني؛ أطلق حزب الله نحو 100 صاروخ من الجنوب اللبناني نحو أهداف عسكرية لجيش الاحتلال في مستوطنات الجليل الأعلى والجليل الغربي وبحيرة طبريا".

وأضاف: "وللمرة الأولى منذ أكتوبر الماضي يسمع دوي الانفجارات في مناطق واسعة بالجليل الأعلى والأغوار وبحيرة طبريا، بجانب أكثر من 30 مستوطنة إسرائيلية نتيجة لتصدي الدفاعات الجوية لجيش الاحتلال التي لم تتمكن من صد بعض منها، ما أدى لاندلاع حرائق كبيرة في المستوطنات الشمالية، فضلًا عن تأكيدات لحزب الله بوقوع إصابات مباشرة لعدد من المواقع العسكرية وإصابة مباشرة لشركة رافييل العسكرية، والتي يعتمد عليها جيش الاحتلال في تطوير بعض الأسلحة القتالية".

وتابع: "حالة الذعر التي أصابت جيش الاحتلال الإسرائيلي دفعته إلى إطلاق تحذيرات للمجالس المحلية بالمستوطنات شمال إسرائيل بإطلاق تحذيرات للسكان بالدخول إلى الملاجئ، وذلك لمسافة تمتد إلى أكثر من 10 كيلومترات جنوبي الحدود مع لبنان".