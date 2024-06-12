الأربعاء 12 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أكبر رشقة صاروخية.. حزب الله يستهدف مواقع عسكرية شمال إسرائيل

حزب الله
حزب الله

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرًا بعنوان "أكبر رشقة صاروخية.. حزب الله يستهدف مواقع عسكرية بشمال إسرائيل".

وقال التقرير: "في أكبر رشقة صاروخية يشهدها شمال إسرائيل منذ بداية العدوان على قطاع غزة والجنوب اللبناني؛ أطلق حزب الله نحو 100 صاروخ من الجنوب اللبناني نحو أهداف عسكرية لجيش الاحتلال في مستوطنات الجليل الأعلى والجليل الغربي وبحيرة طبريا".

وأضاف: "وللمرة الأولى منذ أكتوبر الماضي يسمع دوي الانفجارات في مناطق واسعة بالجليل الأعلى والأغوار وبحيرة طبريا، بجانب أكثر من 30 مستوطنة إسرائيلية نتيجة لتصدي الدفاعات الجوية لجيش الاحتلال التي لم تتمكن من صد بعض منها، ما أدى لاندلاع حرائق كبيرة في المستوطنات الشمالية، فضلًا عن تأكيدات لحزب الله بوقوع إصابات مباشرة لعدد من المواقع العسكرية وإصابة مباشرة لشركة رافييل العسكرية، والتي يعتمد عليها جيش الاحتلال في تطوير بعض الأسلحة القتالية".

وتابع: "حالة الذعر التي أصابت جيش الاحتلال الإسرائيلي دفعته إلى إطلاق تحذيرات للمجالس المحلية بالمستوطنات شمال إسرائيل بإطلاق تحذيرات للسكان بالدخول إلى الملاجئ، وذلك لمسافة تمتد إلى أكثر من 10 كيلومترات جنوبي الحدود مع لبنان".

إسرائيل شمال إسرائيل جيش الاحتلال الإسرائيلي جيش الاحتلال الاحتلال

مواد متعلقة

وليد كمال: مشاركة إسعاد يونس في " ذات والرداء الأحمر" حلم ‏بالنسبالي

الصحة: مبادرات الرئيس السيسى مستدامة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين

المنتخب المصري للمواي تاي يحصد 4 ميداليات بمنافسات بطولة العالم

"القاهرة الإخبارية" تعرض مشاهد من نشوب حريق في أحد المباني بمدينة المنقف

الطيران الإسرائيلى يطلق النار وسط مدينة رفح الفلسطينية.. وغارات جوية مكثفة

"الصحة الفلسطينية": نحذر من توقف المستشفيات والمراكز الصحية ومحطة الأكسجين بغزة

سفينة بريطانية تُعلن تعرضها للقصف على بُعد 67.7 ميل بحرى من اليمن

حزب الله: استهدفنا موقع رويسة القرن بمزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية

الأكثر قراءة

قرار عاجل من "التعليم" بشأن المصروفات الدراسية في العام الجديد 2024 - 2025

ماذا حدث في حريق المنقف بالكويت.. عشرات الضحايا من العمالة وقفز من الشرفات (صور)

أرملة ضحية عصام صاصا للمحكمة: أنا بتنازل عن حقى لوجه الله

قناة السويس تحقق إنجازًا غير مسبوق فى عام.. وتكشف خطتها للنهوض بسياحة اليخوت

محافظ الغربية يتابع الحملة المكبرة لإزالة برج سكني مكون من 14 طابقا بشارع البحر

هل تفتيش طلاب الثانوية العامة "قانوني" ؟.. قاضٍ يجيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

الحكيم.. وجدوى الكتابة

صفاء النجار

دعانى لبيته «1»

إبراهيم داود

عن كرة القدم البسيطة وصعوبتها

منى رجب

تغليظ العقوبات.. حماية للفتاة والمرأة المصرية

ماجد حبته

استجابة إنسانية لغزة

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: جريدة الشرق العربي.. مرجع أردني لتراثنا الإنساني

جلال حمام

صفقة غامضة.. قتال أم سلام؟

د.كريمة الحفناوى

ماذا نريد من قانون العمل الجديد

صور

تحد وإصرار.. فرحه طلاب الثانوية العامة بـ "الإحصاء"

ندوة مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية

لحظات مميزة.. خالد النبوى وابنه فى العرض الخاص لمسرحية "أهل الكهف"

محطة تل أبيب

المزيد

رسالة سرية من بلينكن لإسرائيل تكشف "حجر العثرة" في مفاوضات هدنة غزة

الانسحاب من غزة وجدول لوقف الحرب.. أبرز تعديلات حماس على مقترح الهدنة

حرب الإبادة لا تتوقف.. جيش الاحتلال يواصل عدوانه الوحشي على غزة لليوم الـ250