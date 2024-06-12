القاهرة الإخبارية: حزب الله نفذ 9 عمليات ضد أهداف عسكرية إسرائيلية

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من بيروت، إن هناك حالة من الاستنفار في قضاء صور جراء العملية التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الساعات الأخيرة من مساء أمس، والتي أدت إلى مقتل أربعة مسئولين في حزب الله، وخصوصًا بعد ردود الفعل التي قام بها حزب الله خلال الساعات القليلة الماضية.

وأضاف سنجاب، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة ببرنامج "جولة المراسلين" المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه خلال ساعتين فقط نفذ حزب الله تسع عمليات من الجنوب اللبناني باتجاه أهداف عسكرية إسرائيلية أطلق خلالها أكثر من 150 صاروخًا من الجنوب اللبناني في رشقات هي الأكبر من الجنوب اللبناني منذ بداية التوترات في 8 من شهر أكتوبر الماضي، وذلك ردًا على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على البلدات اللبنانية.

وأوضح أن منطقة قضاء صور كانت من المفترض في الأشهر الأولى من العدوان آمنة ولا يصلها أي عدوان، ولكن جيش الاحتلال الإسرائيلي ربما وصل بغاراته إلى هذه المنطقة تحديدًا في ودي جلو في قضاء صور في القطاع الغربي من الجنوب اللبناني بعدما كانت هذه المناطق لا تصلها أي اعتداءات في بداية العدوان.