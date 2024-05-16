الخميس 16 مايو 2024
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توقعات حالة الطقس اليوم الخميس 16 مايو وغدا الجمعة بمحافظات مصر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس اليوم الخميس 16 مايو وغدًا الجمعة بمحافظات مصر.

توقعات حالة الطقس اليوم الخميس 16 مايو وغدًا الجمعة بمحافظات مصر

أضافت أن هناك موجة حارة اعتبارا من اليوم على أغلب الأنحاء، الحرارة العظمى المتوقعة اليوم فى القاهرة الكبرى ٣٢ درجة، لتكون الأجواء حارة على أغلب الأنحاء شديدة الحرارة على جنوب الصعيد، كما أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

حالة الطقس اليوم في مصر

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع تدريجي بدءا من اليوم الخميس على كل الأنحاء لتكون بداية لموجة حارة إلى شديدة الحرارة، حيث من المتوقع أن تسجل القاهرة في درجة الحرارة الكبرى 36 درجة مئوية الأسبوع المقبل، ويسجل جنوب الصعيد 42 درجة مئوية.

القاهرة والوجه البحري العظمى 33 الصغرى 19
السواحل الشمالية العظمى 32 الصغرى  18
جنوب سيناء العظمى 34 الصغرى 23
شمال الصعيد العظمى 35 الصغرى 20
جنوب الصعيد العظمى 38 الصغرى 24

توقعات حالة الطقس اليوم الخميس 16 مايو وغدًا الجمعة بمحافظات مصر

ما حالة الطقس غدًا؟

من المتوقع أن تشهد حالة الطقس غدًا الجمعة، نشاط رياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد.

القاهرة والوجه البحري العظمى 34 الصغرى 21
السواحل الشمالية العظمى 33 الصغرى 20
جنوب سيناء العظمى 36 الصغرى 26
شمال الصعيد العظمى 37 الصغرى 22
جنوب الصعيد العظمى 41 الصغرى 26

توقعات حالة الطقس اليوم الخميس 16 مايو وغدًا الجمعة بمحافظات مصر

حالة الطقس في القاهرة لمدة أسبوع

أما حالة الطقس المتوقعة في الفترة ما بين يومي السبت والثلاثاء المقبلين، فتشهد نشاط رياح على أغلب الانحاء على فترات متقطعة.

طقس يوم السبت

القاهرة والوجه البحري العظمى 36 الصغرى 25
السواحل الشمالية العظمى 34 الصغرى 22
جنوب سيناء العظمى 38 الصغرى 26
شمال الصعيد العظمى 39 الصغرى 25
جنوب الصعيد العظمى 42 الصغرى 27

طقس يوم الأحد

القاهرة والوجه البحري العظمى 36 الصغرى 23
السواحل الشمالية العظمى 32 الصغرى 20
جنوب سيناء العظمى 39 الصغرى 25
شمال الصعيد العظمى 38 الصغرى 23
جنوب الصعيد العظمى 42 الصغرى 26

طقس يوم الإثنين

القاهرة والوجه البحري العظمى 36 الصغرى 23
السواحل الشمالية العظمى 32 الصغرى 20
جنوب سيناء العظمى 39 الصغرى 25
شمال الصعيد العظمى 38 الصغرى 23
جنوب الصعيد العظمى 42 الصغرى 26

طقس يوم الثلاثاء

القاهرة والوجه البحري العظمى 36 الصغرى 23
السواحل الشمالية العظمى 32 الصغرى 20
جنوب سيناء العظمى 39 الصغرى 25
شمال الصعيد العظمى 38 الصغرى 23
جنوب الصعيد العظمى 42 الصغرى 26

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حالة الطقس اليوم الخميس 16 مايو 2024 ودرجات الحرارة بمحافظات مصر

حالة الطقس في الإسكندرية لمدة أسبوع

تشهد محافظة الإسكندرية ارتفاعًا في درجات الحرارة، حيث يسود طقس مائل للحرارة على مختلف الأنحاء، مع هدوء للرياح، وانعدام فرص سقوط الأمطار وفقًا لهيئة الأرصاد الجوية.

ووفقًا لهيئة الأرصاد الجوية، ارتفعت درجات الحرارة على محافظة الإسكندرية، بمقدار 4 درجات حيث بلغت العظمى منها 27 درجة مئوية والصغرى 16 درجة، مع رياح معتدلة بلغت سرعتها 26كم/الساعة.

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