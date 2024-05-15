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أخبار حالة الطقس اليوم الأربعاء 15-5-2024.. درجات الحرارة فى محافظات مصر

حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم

حالة الطقس اليوم الأربعاء 15-5-2024| درجات الحرارة في محافظات مصر من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى بنسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث جوجل، وذلك مع ارتفاع درجات الحرارة مع شهور فصل الربيع الذي يعد من الفصول الانتقالية بين الشتاء والصيف.

أخبار حالة الطقس اليوم الأربعاء 15-5-2024

وأعلنت الهيئة القومية للأرصاد الجوية أخبار حالة الطقس اليوم الأربعاء 15-5-2024| ودرجات الحرارة في محافظات مصر، وذلك عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث أكدت أن مصر ستشهد صيفا أكثر حرارة بسبب التغيرات المناخية التي تشهدها البلاد من عدة سنوات.

فيما تشهد ساعات النهار طقسًا شديد الحرارة على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، مائلا للحرارة على السواحل الشمالية الغربية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وطقس حار خلال ساعات الليل على جميع أنحاء البلاد.

وأوضح خبراء الأرصاد أنه من المتوقع ارتفاع درجات الحرارة على محافظات القاهرة الكبرى بمعدل 3 درجات، حيث تصل إلى 36 درجة مئوية في الظل خلال ساعات النهار وفقا لبيان الهيئة.

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حالة الطقس في الإسكندرية اليوم الأربعاء 15-5-2024

وأكدت الأرصاد الجوية أن محافظة الإسكندرية تشهد انخفاضا في درجات الحرارة بمعدل من 3 إلى 4 درجات مئوية، حيث تصل درجة الحرارة المتوقعة الصغرى 17 والعظمى 17 درجة مئوية فيما تصل نسبة الرطوبة إلى 62%.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن هناك حالة من معتدلة إلى مضطربة في البحر المتوسط وأمواجه هادئة مع سطوع الشمس معظم الأوقات ورفع الرايات الخضراء بلبشواطئ مع أجواء دافئة مصحوبة بنشاط في حركة الرياح وفرص خفيفة لسقوط الأمطار

وأشارت إلى أن سرعة الرياح تتراوح من 50 إلى 60 كم/ الساعة مع نشاط لحركة الرياح تؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية بسبب ارتفاع أمواج البحر الأبيض المتوسط بنحو 3 أمتار.

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درجات الحرارة في محافظات مصر

  • درجة الحرارة المتوقعة في القاهرة العظمى 30 والصغرى 19 درجة مئوية.
  • درجة الحرارة المتوقعة في المنوفية العظمى 31 والصغرى 18 درجة مئوية.
  • درجة الحرارة المتوقعة في بورسعيد العظمى 25 والصغرى 17 درجة مئوية.
  • درجة الحرارة المتوقعة في السويس العظمى 32 والصغرى 18 درجة مئوية.
  • درجة الحرارة المتوقعة في الإسكندرية العظمى 26 والصغرى 16 درجة مئوية.
  • درجة الحرارة المتوقعة في مرسي مطروح العظمى 24 والصغرى 16 درجة مئوية.
  • درجة الحرارة المتوقعة في أسيوط العظمى 35 والصغرى 22 درجة مئوية.
  • درجة الحرارة المتوقعة في قنا العظمى 34 والصغرى 22 درجة مئوية.

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