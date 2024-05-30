موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024 الترم الثاني

يترقب أولياء أمور طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بمحافظة المنيا الآن نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024، بعدما أدى 106 آلاف و562 طالبة وطالبة امتحانات الشهادة الإعدادية داخل 448 لجنة بالإدارات التعليمية على مستوى مراكز المحافظة التسع بواقع 20 طالبا وطالبة داخل كل لجنة.

موعد إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنيا 2024

ومن المتوقع إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي خلال الأيام القادمة بعد انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات والتقديرات وعرضها على اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا لاعتمادها وإعلانها من خلال رابط مديرية التربية والتعليم والمدارس بالمحافظة.

وبدأت الامتحانات يوم الأربعاء 15 مايو الجاري وانتهت يوم الثلاثاء 21 من نفس الشهر بمشاركة ما يقرب من 18 ألفا من الملاحظين والمراقبين ورؤساء اللجان والعاملين.

استمرار عملية تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية

وأعلن حمدي مصطفي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا أن أعمال تصحيح أوراق إجابات طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية قد بدأت بالقطاعات الثلاثة بمحافظة المنيا "قطاع شمال وقطاع وسط وقطاع جنوب" عقب انتهاء الامتحانات، مشيرا إلى أنه كان قد عقد اجتماعا مع موجهي عموم المواد الأساسية بحضور الدكتور علي عبد السلام مدير عام التعليم العام ومحمد سليمان مدير إدارة المنيا التعليمية ومحمد عبد السميع مدير إدارة ملوي التعليمة وحمدية كمال رئيس لجنة الإدارة للشهادة الإعدادية تم خلاله التشديد على ضرورة مراعاة الدقة وإتقان العمل لصالح الطلاب والمراجعة الدقيقة لكراسات الإجابة، والتأكد من تقدير جميع الجزئيات لصالح الطلاب ومراجعة المرايا لكل كراسة إجابة مع الدرجات الداخلية ومراعاة الإجابة الثانية للطالب في حالة وجودها والالتزام بالخطة الزمنية لأعمال التقدير وضبط لجان التقدير في جميع المقار.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024

وأوضح الدكتور علي عبد السلام مدير عام التعليم العام أن أعمال تصحيح أجابات طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بمحافظة المنيا والمراجعة ورصد الدرجات تمت بكل دقة حرصا علي مستقبل الطلاب مشيرا إلى أن النتيجة سيتم عرضها علي اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا تمهيدا لأعتمادها خلال الساعات أو الأيام المقبلة، ويمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024 من هنــــــــــــا.