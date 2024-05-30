الخميس 30 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني

نتيجة الشهادة الإعدادية
نتيجة الشهادة الإعدادية

حالة من الترقب والتوتر تنتاب أولياء امور طلاب الشهادة الإعدادية انتظارا لإعلان نتيجة الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2024

فيترقب الطلاب وأولياء الأمور أعلان النتيجة ويقومون بالبحث عن موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظ الدقهلية لمعرفة موعد إعلانها عقب اعتمادها من الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.

ويتسائل أولياء الأمور عن موعد الإعلان الرسمي لنتيجة وطريقة الحصول عليك وخلال السطور القادمة تجيب “الدستور” عن تلك التساؤلات حيث خصصت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية رابط خاص للإعلان عن النتيجة فور اعتمادها من محافظ الدقهلية أو التعرف على النتيجة من خلال المدارس.

حيث أكد ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية أنه يتم الآن العمل على تصحيح أوراق إجابات طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية بمقار تصحيح وتقدير درجات أوراقهم والبالغ عددهم  110 آلاف طالب وطالبه موجها الشكر للمراقبين والملاحظين الذين بذلوا الجهد لتوفير سبل الراجه للطلاب خلال فترة الامتحانات ولجميع أعضاء لجان التصحيح والتقديرات الذين يعملون الآن لإنهاء العدد الكبير من أوراق الطلاب تمهيدا لإعلان النتيجة في أقرب وقت.

ظهرت الآن.. رابط بوابة التعليم الأساسي 2024 لاستخراج نتيجة الشهادة الإعدادية

بوابة التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة 2024 برقم الجلوس

طريقة حساب النسبة المئوية ورابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2024 برقم الجلوس الترم الثاني

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2024

وأوضحت المديرية أنه سيتم إعلان النتيجة في المدارس كما خصصت رابط لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الدقهلية 2024 عبر شبكة الإنترنت من خلال هذا الرابط (هنا).

وشدد وكيل تعليم الدقهلية على ضرورة الدقة التامة خلال عملية التصحيح وتقدير الدرجات، لإعطاء كل طالب حقه، مؤكدا أنه سيتم عمل اللازم لما في صالح الطلاب خلال عملية التصحيح، مؤكدا على ضرورة تحري الدقة والمراجعة لكل جزئية وعدم إهمال أي جزئية مُجاب عنها ورصد الدرجات بعناية ومراجعتها ومراجعة الجمع لكل الجزئيات، تحقيقًا لصالح الطلاب.

ووجه وكيل الوزارة بتوفير نماذج الإجابة لكل مادة، مشيرا إلى أن لجان التصحيح مستمرة في أعمال جمع الدرجات للانتهاء من النتيجة وإعلانها في أسرع وقت.

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