الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم وموعد بداية الموجة الحارة في مصر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس في مصر خلال الأيام المقبلة وموعد الموجة الحارة التي تضرب البلاد وذلك في أخر بيان لها حيث تضمن توقعات بحالة الطقس غدا وخلال الأيام المقبلة.

حالة الطقس اليوم في مصر

وتشهد مصر اليوم طقسًا حارًا على معظم مناطقه، مع درجات حرارة مائلة للارتفاع على السواحل الشمالية. تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة على مختلف مناطق الجمهورية كالتالي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: 30 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: 25 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: 32 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: 31 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: 35 درجة مئوية.

كما تترافق هذه الأحوال الجوية مع نشاط للرياح على بعض مناطق السواحل الشمالية الشرقية، مما قد يؤدي إلى تشكل الرمال والأتربة على بعض مناطق جنوب سيناء وجنوب البلاد. كما تشهد حركة الملاحة البحرية اضطرابات على خليج السويس وخليج العقبة والبحر الأحمر، مع ارتفاع في أمواج البحر من 2.5 إلى 4.5 متر.

حالة الطقس غدا الخميس والموجة الحارة

وكشفت الأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة أن تشهد معظم مناطق البلاد موجة حارة إلى شديدة الحرارة في الفترة من يوم الخميس 16 مايو إلى الثلاثاء 21 من الشهر ذاته حيث يتوقع ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ.

وأشارت الأرصاد إلى أن المناطق الساحلية الشرقية تكون مائلة للحرارة نهارًا، في حين ستشهد المناطق الداخلية والجنوبية ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة، مما يجعلها شديدة الحرارة بشكل خاص في جنوب الصعيد.

أما في ساعات الليل والصباح الباكر فسيشهد الطقس انخفاض في درجات الحرارة، خاصة في مناطق شمال البلاد حتى شمال الصعيد، في حين يظل الطقس معتدلا في جنوب الصعيد.

حالة البحر والملاحة البحرية

أما فيما يتعلق بالملاحة البحرية، فمن المتوقع حدوث اضطرابات على خليج السويس وخليج العقبة والبحر الأحمر، حيث من المتوقع أن تصل سرعة الرياح إلى ما بين 50 إلى 70 كيلومترًا في الساعة وارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 4.5 متر.

ومن المتوقع أيضًا حدوث شبورة مائية في ساعات الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وقد يؤدي الرياح النشطة إلى تشكل عواصف رملية وتطاير الأتربة على المناطق المكشوفة من جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

ومن المتوقع أن تتأثر مناطق جنوب سيناء وشمال الصعيد يوم الجمعة 17 مايو بنشاط للرياح يمكن أن يكون مثيرًا للرمال والأتربة ومن يوم السبت 18 مايو إلى الثلاثاء 21 مايو تشهد نشاط للرياح متقطع على معظم المناطق.