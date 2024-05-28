الثلاثاء 28 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس

جريدة الدستور

تعلن مديرية التربية والتعليم نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية النتائج، وذلك فور الانتهاء من عمليات تصحيح كافة أوراق الامتحانات لكل طلاب المحافظة، ثم تدقيقها، واعتمادها من محافظ الاسكندرية، وتعرض الدستور في التقرير التالي نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس. 

موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الإسكندرية

تستمر عملية تصحيح أوراق امتحانات طلاب الشهادة الإعدادية في الاسكندرية بعد أن انتهي الطلاب منها الاسبوع الماضي، وكانت  مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية  قد قررت  احتساب الدرجة النهائية للطلاب في الأجزاء التي بها أخطاء في امتحان مادة الجبر بـالشهادة الإعدادية.

ومن المتوقع أن يتم إعلان نتيجة ثالثة إعدادي محافظة الإسكندرية الاسبوع المقبل، ولكن لم يتم تحديد موعد رسمي لذلك. 

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 وموعد ظهور النتيجة وتوزيع الدرجات

رابط موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2024 برقم الجلوس

موقع وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية النتائج

يوفر موقع وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية النتائج نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس، فور اعتمادها من محافظ الاسكندرية، ويتوفر على موقع وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية النتائج، نتيجة 3 إعدادي الاسكندرية الترم الأول. 

ويستطيع الطلاب الاستعلام على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الاسكندرية من خلال الضغط هنـــــــــــــا ، ثم كتابة رقم جلوس الطالب، والضغط على عرض، فتظهر نتيجة الاعدادية الاسكندرية بمجرد اعتمادها ونشرها. 

نتيجة محافظة الإسكندرية بالاسم

توفر محافظة الاسكندرية نتيجة محافظة الإسكندرية بالاسم في جميع المدارس داخل المحافظة بالمجان لجميع الطلاب بالإضافة إلى توفيرها عبر موقع مديرية التربية والتعليم محافظة الاسكندرية برقم الجلوس. 

وكان طلاب الشهادة الإعدادية محافظة الاسكندرية قد بدأوا امتحانات الفصل الدراسي الثاني في 18 مايو الجاري، وانتهت في 23 مايو 2024، وبدأت بعدها فورا عملية تصحيح الامتحانات والجارية حتى الان في اللجان التي خصصتها مديرية التربية والتعليم في الاسكندرية لذلك، على أن يتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية فور الانتهاء منها.

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موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 القاهرة

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برقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظه الغربية 2024 الترم الثاني

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