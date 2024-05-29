صور مسربة.. الاحتلال الإسرائيلى يعتقل المدنيين الفلسطينيين فى غزة داخل أقفاص حديدية

كشفت لقطات مصورة اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي عشرات المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة وتعذيبهم والتنكيل بهم في أقفاص حديدية ضيقة.

وتظهر الصور المسربة تقييد الاحتلال أيدي المعتقلين وعصب أعينهم وسط علامات على الضرب والتنكيل بهم فيما يحاوطهم جنود الاحتلال بالأسلحة واعتقالهم داخل أقفاص حديدية ضيقة للغاية.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات الاعتقال والتعذيب بحق المدنيين الفلسطينيين سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية والقدس المحتلة.

واعتقلت قوات الاحتلال صباح اليوم، على حاجز دير شرف فني التخدير والإنعاش في المستشفى الحكومي بطولكرم ساري قشوع من داخل مركبة إسعاف أثناء مرافقته مريضًا.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الصحفي الفلسطيني بلال الطويل بعد اقتحام منزله في مدينة الخليل فجر اليوم.

مستشفى العودة يتعرض لحصار مشدد

وكان محمد صالحة، القائم بأعمال القائم بأعمال مدير مستشفى العودة شمالي قطاع غزة، أكد في باين أمس، أن الجيش الإسرائيلي يواصل حصاره المشدد على المستشفى لليوم العاشر على التوالي منذ بدء العدوان على مخيم جباليا.

وكشف صالحة أنه متواجد في المستشفى إلى جانب أربعة عشرة آخرين من طواقم المستشفى، مؤكدًا أنهم أخذوا على عاتقهم البقاء في المستشفى مع الجرحى والمرضى وعدم مغادرته وعدم ترك الجرحى والمرضى فيه دون رعاية.

ودعا صالحة المنظمات الدولية ومنظمة الصحة العالمية للتدخل العاجل وإدخال المستلزمات من مياه وغذاء ومستلزمات طبية إلى المستشفى الوحيد في شمال قطاع غزة، والذي يتعرض لحصار منذ عشرة أيام.

وقال صالحة إن المستشفى يعاني من أوضاع صعبة جدًا، ويوجد نقص حاد في الدواء والمستلزمات الطبية والوقود والمياه، مؤكدًا أنهم يعانون في نقص حاد في الغذاء وأن المستشفى وما فيه معرضون للمجاعة بسبب منع الاحتلال دخول أي شيء إلى المستشفى منذ سيطرته على المنطقة المحيطة بالمستشفى.

وأضاف صالحة أن الجيش الإسرائيلي يواصل إطلاق النار بشكل متكرر في محيط المستشفى، وتسمع بين فينة وأخرى دوي انفجارات مرعبة في محيط المستشفى يهتز لها كل أركان المستشفى.