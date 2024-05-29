300 فيديو جنسي بجودة عالية على هاتف "سفاح التجمع".. هل يتربح من "الدراك ويب" ؟

أعادت قضية "سفاح التجمع" إلى الأذهان، الحديث عن "الدراك ويب" وذلك بعدما اعترف المتهم في تحقيقات النيابة أنه يصور فيديوهات مع ضحاياه بعد موتهن وتعذيبهن وممارسة الجنس السادي معهن، والتربح بعد ذلك من هذه الفيديوهات عبر "الدارك ويب"، فقد عثر من خلال فحص هاتفه على أكثر من 300 فيديو جنسي تم تصويرهم بجودة عالية مما يؤكد حقيقة اعترافه بتربحه من هذه الفيديوهات من خلال "الدارك ويب".

اعترافات سفاح التجمع

وكشفت اعترافات المتهم في القضية المعروفة بـ"سفاح التجمع"، خلال التحقيقات، أنه اعتاد التعرف على الفتيات واصطحابهن لمسكنه لممارسة أفعال جنسية غير مألوفة، وتعاطي المواد المخدرة معهن، ومعاشرتهن جنسيًا، وحال وقوعهن تحت تأثير تلك المواد المخدرة، يقوم بإعطائهن عقاقير مذهبة للوعي، ثم يقوم بقتلهن وتصوير تلك المقاطع باستخدام هاتفيه، بحسب بيان النيابة العامة.

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ما هو الدارك ويب ؟

- يعتبر الدارك ويب جزءًا من الإنترنت لا يمكن الوصول إليه بواسطة متصفحات الويب التقليدية والتي تعتمد على محركات البحث الشهيرة.

-يتكون الدارك ويب من مواقع مشفرة ومخفية وعادة ما يتم الوصول إليها عبر شبكة الإنترنت المظلمة، مثل شبكة التور (Tor)، أو عبر استخدام بروتوكولات خاصة بالتشفير مثل I2P (Invisible Internet Project)، وقد بدأت فكرة الدارك ويب في التطور خلال التسعينيات، وقد أصبحت واقعًا ماثلًا في العقد الأخير.

-تتميز بنية الدارك ويب بالمخفية والتشفير، حيث يتم استخدام تقنيات متقدمة لإخفاء هويات المستخدمين وتشفير المعلومات المرسلة والمستقبلة، ويمكن الوصول إلى "الدارك ويب" عبر متصفحات مخصصة مثل Tor Browser أو I2P Browser، التي توفر واجهة لتصفح المواقع المخفية.

-يشكل "الويب المظلم" بيئة خصبة لأنشطة غير قانونية وأخلاقية، ممّا يجعله ملاذًا لِمُمارسةِ جرائمَ مُتنوّعةٍ مثل:

بيع المخدرات والأسلحة: تُعدّ تجارة المواد المُحظورة من أكثر الأنشطة رواجًا في "الويب المظلم"، حيث تُباع بأسعارٍ زهيدةٍ ودون رقابةٍ من السلطات.

القرصنة الإلكترونية: يُستخدم "الويب المظلم" لبيع برامج القرصنة واختراق الحسابات وسرقة البيانات، ممّا يُهدد الأمن الإلكتروني للأفراد والشركات على حدٍّ سواء.

الاستغلال الجنسي للأطفال: تُنتشر المواد الإباحية التي تُظهر استغلال الأطفال بشكلٍ مُخيفٍ في "الويب المظلم"، ممّا يُشكل خطرًا كبيرًا على سلامة الأطفال.

توزيع المحتوى الإرهابي: تُستخدم بعض مواقع "الويب المظلم" لنشر الدعاية المُتطرفة وتجنيد الإرهابيين والتخطيط لهجماتٍ عنيفة.