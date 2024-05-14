الثلاثاء 14 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

حالة الطقس اليوم و لمدة أسبوع في محافظتي القاهرة والإسكندرية

طقس
طقس

يتساءل الكثير من الناس عبر محرك البحث العالمي جوجل عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء 14 مايو 2024 في مصر وتوقعات الأرصاد الأسبوعية لمحافظة القاهرة ومحافظة الإسكندرية حيث يبحث العديد من المواطنين عن حالة الطقس اليوم في مصر وتوقعات الأرصاد الأسبوعية لمخافظة القاهرة ومخافظة الإسكندرية.

وفي هذا السياق يستعرض الدستور من خلال التقرير التالى  حالة الطقس اليوم في مصر وتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس لمدة أسبوع لمحافظة القاهرة ومحافظة الإسكندرية.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء في مصر


وقد أصدرت الهيئة العامة للارصاد الجوية من خلال بيان لها على صفحتها الرسمية على موقع  التواصل الاجتماعي فيس بوك  أن حالة الطقس سوف تكون معتدلة على مدن السواحل الشمالية ومرتفعة الحرارة على مدن جنوب الصعيد، ولكنها سوف تكون مائلة للبرودة ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومعتدلة على مدن جنوب سيناء ومدن جنوب الصعيد.

حالة الطقس اليوم في مصر وتوقعات الأرصاد الأسبوعية للقاهرة والإسكندرية

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حالة الطقس فى القاهرة لمدة أسبوع

وفي هذا الصدد قدأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استقرار الأحوال الجوية اليوم الثلاثاء 14 مايو 2024، حيث يسود طقس حار مشمس إلى حد ما نهارا على مدن القاهرة الكبرى ومدن الوجه البحري ومحافظة سيناء وعلى شمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، أما عن حالة الطقس ليلا فهو مائل للبرودة على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد ليلا وفي الصباح الباكر ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس فى الاسكندرية لمدة أسبوع

وايضا قد كشفت الهيئة العامة للارصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم فى الاسكندرية ووفقا لتوقعات الأرصاد الجوية، حيث تتراوح درجات الحرارة على عروس البحر المتوسط اليوم، بين 17 درجة صغرى و25 درجة عظمى، وتصل نسبة الرطوبة إلى 62%، فيما تشير الأرصاد الجوية إلى أن حالة البحر المتوسط سوف تكون من معتدلة إلى مضطربة.

وأوضحت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية- عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك- أن حالة البحر مستقرة وأمواجه هادئة مع سطوع الشمس معظم الأوقات ورفع الرايات الخضراء بكافة الشواطئ والعمل على تغير جو بدء استقبال المصيفيين.

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حالة الطقس اليوم الثلاثاء 14-5-2024 فى مصر بالقاهرة والإسكندرية وباقى المحافظات

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