حالة الطقس اليوم الاثنين مصر وتوقعات الأرصاد الأسبوعية للقاهرة والإسكندرية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم وغدا وخلال الأيام المقبلة في مصر لكي يأخذ المواطنون التدابير الوقائية اللازمة للتعامل مع الأجواء التي تتأثر بحالة الطقس الحارة والرياح النشطة، وتجنب التواجد تحت سطوع الشمس التي قد تزيد من الشعور بحرارة الطقس.

حالة الطقس اليوم في مصر

وشهدت معظم مناطق مصر اليوم أجواء حارة، مع درجات حرارة مرتفعة تصل إلى ذروتها في العاصمة القاهرة حيث من المتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى إلى 29 درجة مئوية.

بينما تظل السواحل الشمالية تحت تأثير أجواء معتدلة كما توقعت الأرصاد فرص لتساقط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري، مما قد يساهم في تلطيف الأجواء في تلك المناطق.

من ناحية أخرى، تتوقع هبوب رياح نشطة على معظم المناطق، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق مختلفة من جنوب سيناء وجنوب البلاد.

كما تنبأت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بحدوث اضطراب في حركة الملاحة البحرية على الشواطئ الشرقية للبحر المتوسط، مع ارتفاع الأمواج ليصل إلى مترين إلى مترين ونصف المتر.

ما هي حالة الطقس غدًا؟

وتوقعت الأرصاد أن تشهد معظم مناطق مصر طقسا حارا نهارا غدًا الثلاثاء مع انخفاض طفيف على السواحل الشمالية، في حين يتوقع أن تكون الأجواء مائلة للبرودة في الصباح الباكر وخلال الليل في شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومعتدلة في جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما تشير توقعات الأرصاد الجوية أيضا إلى احتمالية تشكل الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

من ناحية أخرى، يتوقع أن تنشط الرياح على مناطق مختلفة من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة في جنوب سيناء.

حالة الطقس في القاهرة والإسكندرية لمدة أسبوع

ومن المتوقع أن تشهد بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية شبورة مائية صباحًا يوم الأربعاء المقبل كما ستشهد مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد نشاطًا للرياح على فترات متقطعة.

أما حالة الطقس من يوم الخميس 16 مايو إلى يوم الأحد 19 من ذات الشهر فمن المتوقع أن يكون هناك نشاط للرياح على فترات متقطعة في معظم مناطق مصر.