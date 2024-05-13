الإثنين 13 مايو 2024
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تحقيقات ومتابعات

حالة الطقس اليوم الاثنين مصر وتوقعات الأرصاد الأسبوعية للقاهرة والإسكندرية

طقس حار
طقس حار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم وغدا وخلال الأيام المقبلة في مصر لكي يأخذ المواطنون التدابير الوقائية اللازمة للتعامل مع الأجواء التي تتأثر بحالة الطقس الحارة والرياح النشطة، وتجنب التواجد تحت سطوع الشمس التي قد تزيد من الشعور بحرارة الطقس.

حالة الطقس اليوم في مصر

وشهدت معظم مناطق مصر اليوم أجواء حارة، مع درجات حرارة مرتفعة تصل إلى ذروتها في العاصمة القاهرة حيث من المتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى إلى 29 درجة مئوية.

بينما تظل السواحل الشمالية تحت تأثير أجواء معتدلة كما توقعت الأرصاد فرص لتساقط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري، مما قد يساهم في تلطيف الأجواء في تلك المناطق.

من ناحية أخرى، تتوقع هبوب رياح نشطة على معظم المناطق، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق مختلفة من جنوب سيناء وجنوب البلاد.

كما تنبأت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بحدوث اضطراب في حركة الملاحة البحرية على الشواطئ الشرقية للبحر المتوسط، مع ارتفاع الأمواج ليصل إلى مترين إلى مترين ونصف المتر.

رياح وأمطار خفيفة.. "الأرصاد" تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى الجمعة

حالة الطقس اليوم الإثنين 13-5-2024 فى مصر ودرجات الحرارة بالقاهرة والإسكندرية المحافظات

ما هي حالة الطقس غدًا؟

وتوقعت الأرصاد أن تشهد معظم مناطق مصر طقسا حارا نهارا غدًا الثلاثاء مع انخفاض طفيف على السواحل الشمالية، في حين يتوقع أن تكون الأجواء مائلة للبرودة في الصباح الباكر وخلال الليل في شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومعتدلة في جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما تشير توقعات الأرصاد الجوية أيضا إلى احتمالية تشكل الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

من ناحية أخرى، يتوقع أن تنشط الرياح على مناطق مختلفة من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة في جنوب سيناء.

حالة الطقس اليوم الإثنين 13-5-2024 فى مصر ودرجات الحرارة بالقاهرة والإسكندرية المحافظات

حالة الطقس غدا الإثنين 13 مايو وحتى نهاية الأسبوع

حالة الطقس في القاهرة  والإسكندرية لمدة أسبوع

ومن المتوقع أن تشهد بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية شبورة مائية صباحًا يوم الأربعاء المقبل كما ستشهد مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد نشاطًا للرياح على فترات متقطعة.

أما حالة الطقس من يوم الخميس 16 مايو إلى يوم الأحد 19  من ذات الشهر فمن المتوقع أن يكون هناك نشاط للرياح على فترات متقطعة في معظم مناطق مصر.

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حالة الطقس اليوم الإثنين 13-5-2024 فى مصر ودرجات الحرارة بالقاهرة والإسكندرية المحافظات

حالة الطقس غدا الإثنين 13 مايو وحتى نهاية الأسبوع

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