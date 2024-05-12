الأحد 12 مايو 2024
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تحقيقات ومتابعات

حالة الطقس غدا الإثنين 13 مايو وحتى نهاية الأسبوع

طقس حار
طقس حار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدا الإثنين وحتى نهاية الأسبوع حيث من المتوقع أن يكون الطقس حارا نهارا على معظم المناطق، معتدل على السواحل الشمالية ومائلًا للبرودة في الليل على شمال البلاد، بينما يتوقع أن يكون الطقس معتدلًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

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حالة الطقس غدا الإثنين 13 مايو

وأشارت الأرصاد إلى وجود توقعات باضطراب الملاحة البحرية على الشواطئ الشرقية للبحر المتوسط، حيث من المتوقع أن تصل سرعة الرياح إلى 50 كم/س وترتفع أمواج البحر إلى مترين ونصف المتر.

كما تتوقع الأرصاد وجود فرص لهطول أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة، كما من المتوقع أن تكون الرياح نشطة على معظم المناطق، مما قد يؤدي إلى تشكل عواصف رملية وأتربة في بعض مناطق جنوب البلاد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

حالة الطقس يوم الثلاثاء 14 مايو

ومن المتوقع أن يكون هناك نشاط في سرعة الرياح يوم الثلاثاء 14 مايو على مناطق متفرقة من الوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

حالة الطقس من يوم الأربعاء

من المتوقع أن يستمر نشاط الرياح على فترات متقطعة في معظم مناطق البلاد من الأربعاء 15 مايو حتى السبت 18 مايو ويُشير تقرير الأرصاد إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع توجيهات السلامة المعتادة خلال فترات النشاط الرياح، خاصة في المناطق التي تتعرض لهبوب الرياح بشكل متكرر.

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درجات الحرارة المتوقعة 

وتوقعت الأرصاد الجوية أن تسجل درجات الحرارة العظمى في بعض المناطق على النحو التالي:

في القاهرة الكبرى والوجه البحري، يتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى إلى حوالي 29 درجة مئوية.

في السواحل الشمالية، من المتوقع أن تكون الحرارة العظمى حوالي 24 درجة مئوية.

في جنوب سيناء، من المتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى إلى حوالي 34 درجة مئوية.

في شمال الصعيد، يُتوقع أن تسجل الحرارة العظمى حوالي 31 درجة مئوية.

بينما في جنوب الصعيد، من المتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى إلى حوالي 39 درجة مئوية.

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