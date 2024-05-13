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حالة الطقس اليوم الإثنين 13-5-2024 فى مصر ودرجات الحرارة بالقاهرة والإسكندرية المحافظات

حالة الطقس
حالة الطقس

يشغل بال المواطنين قبل الذهاب إلى عملهم معرفة حالة الطقس اليوم الإثنين 13-5-2024 في مصر ودرجات الحرارة بالقاهرة والإسكندرية المحافظات عبر جوجل، حيث يشهد الطقس اليوم وجود اضطرابا بحركة الملاحة البحرية، وسيكون الطقس حارًا في النهار في بعض المناطق، وتسجل درجة الحرارة الدرجة العظمى 29 درجة مئوية بالقاهرة الكبرى.

حالة الطقس اليوم الإثنين 13-5-2024 في مصر

وتنشر "الدستور" في هذا التقرير حالة الطقس اليوم الإثنين 13 مايو 2024 في مصر ودرجات الحرارة في القاهرة والإسكندرية المحافظات.

حالة الطقس اليوم في مصر

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في مصر تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين في مصر، حيث سيكون الطقس حارًا نهارًا في أغلب الأنحاء، ومعتدل الحرارة في منطقة السواحل الشمالية، وستسجل الحرارة الصغرى 18 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، فيما ستكون 17 درجة مئوية في جنوب الوجه البحري.

ويميل الطقس اليوم الإثنين للبرودة في الليل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ويكون معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ما هي حالة الطقس غدًا؟

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن الطقس يشهد غدًا الثلاثاء اضطراب حركة الملاحة البحرية على الشواطئ الشرقية للبحر المتوسط، حيث تتراوح سرعة الرياح من 40: 50 كم/س، وارتفاع الموج يتراوح من 2: 2.5 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية، فيما يكون البحر الأحمر معتدل: مضطرب، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5: 2.5 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

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درجات الحرارة اليوم الاثنين

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

  • القاهرة 29 18
  • العاصمة الإدارية 28 17
  • 6 أكتوبر 29 16
  • بنهــــا 29 16
  • دمنهور 29 16
  • وادي النطرون 28 17
  • كفر الشيخ 28 16
  • المنصورة 28 17
  • الزقازيق 29 17
  • شبين الكوم 29 16
  • طنطا 28 16
  • دمياط 24 17
  • بورسعيد 24 17
  • الإسماعيلية 30 18
  • السويس 29 17
  • العريش 25 16
  • رفح 24 15
  • رأس سدر 31 22
  • نخل 28 13
  • كاترين 27 11
  • الطور 29 19
  • طابا 29 18
  • شرم الشيخ 31 22
  • الإسكندرية 23 16
  • العلمين 24 15
  • مطروح 24 15
  • السلوم 23 13
  • سيوة 29 14
  • رأس غارب 32 21
  • الغردقة 32 22
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