الأحد 12 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أمطار خفيفة.. توقعات حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة بالمحافظات

أمطار خفيفة
أمطار خفيفة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة في محافظات مصر.

وتوقعت الأرصاد الجوية أنه في الفترة المقبلة سيسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أمطار خفيفة.. توقعات حالة الطقس خلال الـ72 ساعة بالمحافظات
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حالة الطقس اليوم الأحد 12 مايو 2024 ودرجات الحرارة فى محافظات مصر

درجات الحرارة الأحد 12 مايو

يتوقع الخبراء أن يسود طقس حار نهارًا على شمال الصعيد وجنوب سيناء والوجه البحري والقاهرة الكبرى، ومائل للبرودة ليلًا على شمال الصعيد حتى شمال البلاد، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة على شمال الوجه البحري والسواحل الشمالية.

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 28 والصغرى 17 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 23 والصغرى 16 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 33 والصغرى 23 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 31 والصغرى 17 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 38 والصغرى 24 درجة مئوية.

درجات الحرارة الإثنين 13 مايو

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 28 والصغرى 17 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 24 والصغرى 16 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 31 والصغرى 21 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 30 والصغرى 16 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 34 والصغرى 22 درجة مئوية.

درجات الحرارة الثلاثاء 14 مايو

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 29 والصغرى 17 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 24 والصغرى 15 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 31 والصغرى 20 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 30 والصغرى 15 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 34 والصغرى 22 درجة مئوية.

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