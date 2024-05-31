مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «4»

كان لى حظ المشاركة فى معرض أبوظبى الدولى للكتاب فى دورته الثالثة والثلاثين ضمن إعلاميى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الراعى الإعلامى لهذا الحدث الثقافى العربى المهم، وأيضًا ضمن الوفد المصرى المشارك فى فعاليات دولة ضيف الشرف، حيث تم اختيار مصر ضيف شرف المعرض هذا العام، وفى إطار مشاركتى الإعلامية قدمت حلقة خاصة عن المعرض فى برنامج «أطياف» المذاع على شبكة تليفزيون الحياة.

وكانت لدورى، ككاتبة مصرية، عدة مشاركات فى جناح «ضيف الشرف» جمهورية مصر العربية، ففى اليوم الرابع من أيام المعرض، شاركت مع الروائية الصديقة ضحى عاصى فى فعالية تحت عنوان: «إسهام الأصوات النسائية المصرية فى الرواية العربية»، وقدمنا وحاورنا نقديًا الناقد الكبير الدكتور سامى سليمان، الذى أبارك له حصوله على جائزة الدولة التقديرية فى الآداب هذا العام، وقد بدأ الدكتور سامى سليمان الفعالية بكلمة عن أن الحديث عن الثقافة المصرية الأصيلة مصدر فخر، لإسهامها كثيرًا فى تشكيل الثقافة العربية فى عصورها المختلفة، لا سيما عصرها الحديث، هذه الثقافة التى شكلت الأعمدة الأساسية لبنية الثقافة العربية، وهى الثقافة المصرية التى تربت عليها أجيال فى مختلف بقاع العالم العربى، من شماله إلى جنوبه، ومن شرقه إلى غربه.

وطرح سليمان بعض الملاحظات حول أنه عند التوقف أمام الثقافة العربية فى علاقتها بالمجتمع العربى الحديث، يمكنه أن يسجل أن وضعية المرأة فى المجتمع العربى الحديث مقياس من أهم المقاييس على مدى تقدم المجتمع العربى، وأن أكبر علامة من العلامات الدالة على وضعية المرأة فى المجتمع العربى الحديث، هو الإسهام النسائى فى الكتابة الأدبية، وذلك أن ما نشهده فى حركة الكتابة الأدبية فى العالم العربى فى العقود الثلاثة أو الأربعة الأخيرة- على وجه التحديد- يكشف عن التطور الكبير الذى حققته حركة الكتابة النسائية فى العالم العربى، ولعل أبرز دليل على ذلك هو حضور مجموعة من أسماء الكاتبات العربيات والمصريات اللائى قدمن إسهامات بالغة الأهمية فى مجال الكتابة فى الأنواع الأدبية المختلفة.

وأكد دكتور سليمان أن الرواية الآن صارت ديوان العرب الجديد، وهو ديوان يكتسب خصوصيته الشديدة من قدرة منتجيه- أى هؤلاء الكتاب والروائيين- على أن يقدموا رؤى لمختلف القضايا التى يُعنى بها الإنسان العربى فى حياته اليومية، على أن هذا التقديم لهذه الرؤى لا يحقق وجوده الفنى الحقيقى إلا بما يقدمه كل كاتب أو كاتبة من بصمة أو بصمات جمالية خاصة به أو بها، وأظن أن الكتابة النسائية العربية عامة، والمصرية خاصة، أنتجت صاحباتها بصمات عدة لا تخطئها العين فى الثقافة العربية المعاصرة.

وأوضح الدكتور سليمان مساهمة الكاتبتين ضحى عاصى وصفاء النجار فى مجال الرواية العربية، وكتابة القصة القصيرة، وأن كتابتهما تحمل دائمًا رسائل موجهة إلى الواقع، وهى رسائل من منظور جمالى خالص لم تنفصل بأى حال من الأحوال عن مستوى التقدم الملحوظ فى تقنيات الكتابة الروائية أو الكتابة السردية فى الثقافة العربية الحديثة، فلكل منهما إضافاتهما فى مجال الرواية العربية المعاصرة.

وتحدثت الصديقة الكاتبة الروائية ضحى عاصى عن وضوح الأصوات النسائية المصرية والعربية فى الفترة الأخيرة، نتيجة لتغير المجتمع وشغل المرأة مساحة فاعلية أكبر، فالكاتب ينطلق من مخزونه الثقافى والإنسانى. ونبهت عاصى إلى خفوت صوت المطالبات بالتحرر وغيره من القضايا التى نطلق عليها القضايا النسوية، لأنها تحققت بالفعل، فاتسع أفق الكاتبات لموضوعات تحمل الهم العام أكثر.

وخلال الفعالية تحدثت عن تجربتى الشخصية فى الكتابة الإبداعية واهتمامى بالتجريب منذ المجموعة الأولى «البنت التى سرقت طول أخيها»، وكان التجريب فيها من خلال تقديم قصة رئيسة، وهى «البنت التى سرقت طول أخيها»، ورغم أنها قصة قصيرة، لكن كان فيها تعدد أصوات، رغم أن هذا شىء نادر جدًا فى القصة العربية، فهى قصة تم تقديمها من خلال وجهات نظر الشخوص المتعددين رغم قصر عدد كلماتها، وهناك أيضًا مجال الفانتازيا فى «استقالة ملك الموت»، فشكل الرواية فيها مقسم بين البطلة والساردة الرئيسة وملك الموت، تقول إنه لم يعد يستطيع التعامل مع هذه السيدة «الشخصية الرئيسة» لأنه حصل تطور نفسى، وتطور اجتماعى، هو يقدم استقالته ويترك مهمة أن يأخذ روحها إلى ملك موت آخر أكثر تطورًا وأكثر شبابًا، والمقصود بالشباب التطور الفكرى والتجدد.

وأكدت أن أعمال الكاتبات المصريات المعاصرة تحتاج إلى قارئ أيضًا مدرب وقادر على التفاعل مع النص الذى يعبر عن ثقافة الكاتبة، الثقافة الكونية، التى تتراكم طبقاتها وتتنوع روافد تكوينها.

تلك الندوة كانت بالنسبة لى بمثابة احتفال خاص مع حضور عدد كبير من الأصدقاء الكتاب، على رأسهم الكاتب الكبير يوسف القعيد، والدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، وحضور ناشر روايتى الجديدة «مقامات الغضب» الناشر الكبير محمد رشاد، ومداخلته وحديثه عن تجربتى معه، وتجربة الصديقة ضحى عاصى التى نشر لها روايتها الشهيرة «١٠٤ القاهرة».

.. وللحديث بقية