السبت 11 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصحة والمنوعات

مع دخول فصل الصيف.. طرق الحفاظ على البشرة من الجفاف

جفاف البشرة
جفاف البشرة

يعد مرض الجفاف من الأمراض الشائعة التي يصاب به الكثير، ويعاني أصحاب البشرة المختلطة والجافة من ظهور حب الشباب وتشقق الشفايف في فصل الصيف بسبب قلة الترطيب.

يحدث جفاف البشرة عندما تصبح غير قادرة على الاحتفاظ بالرطوبة الكافية، ويمكن أن يحدث هذا نتيجة الاستحمام المتكرر أو استخدام الصابون القاسي أو الشيخوخة أو بعض الحالات الطبية، وذلك وفقًا لموقع "Hindustan times".

txt

تحمى الجسم من الجفاف.. أفضل الأعشاب لتناولها فى فصل الصيف

 

وإليك بعض النصائح التي يجب اتباعها في فصل الصيف لحماية بشرتك وجسمك من الجفاف:

1 - ضع الكريمات المرطبة للبشرة حيث يساعد على تجديد الطبقة العليا من الجلد.

2 - إذا كنت تستحم أكثر من ذلك، فقد تزيل الكثير من الطبقة الدهنية من الجلد وتتسبب في فقد ترطيبها.

3 - مع أستخدام الصابون والغسول يمكن أن يزيل الزيوت الطبيعية من على البشرة ويجب الابتعاد عن الصابون مزيل العرق، والصابون المعطر، ومنتجات الكحول التي يمكن أن تزيل الزيوت الطبيعية.

4 - وضع المرطب وكريم الحمايه من الشمس من ضمن الأساسيات التي يجب الإلتزام بها في فصل الصف، لأن ذلك  يساعد على سد الفراغات بين خلايا بشرتك وحبس الرطوبة في حين أن بشرتك لا تزال رطبة.

5 -  تجنب ارتداء الصوف والأقمشة الأخرى التي يمكن أن تهيج الجلد، من الأفضل إرتداء الملابس القطنية.

6 - إحرصي على تناول الماء والمشروبات الطبيعية خلال فصل الصيف لتعويض جسمك عما فقد بسبب العرق.

أعراض الجفاف:

تختلف علامات الجفاف باختلاف الفئات العمرية ويمكن أن يكون من الصعب اكتشافها ولكن الأعراض الشائعة تشمل كثرة التبول- وعادة ما يرتبط لون البول بشكل مباشر بكمية الماء التي يشربها الإنسان- وجفاف الشفاه والفم، والعطش الشديد، والشعور بالصداع، ودوار وإغماء، وانخفاض ضغط الدم وزيادة معدل ضربات القلب.

الجفاف أعراض الجفاف أسباب الجفاف جفاف الصيف طرق الحفاظ على البشرة

مواد متعلقة

كيت ميدلتون تكافح السرطان بشجاعة.. آخر تطورات حالة أميرة ويلز الصحية

هادية غالب تثير الجدل بمايوه ثمنه 15 ألف جنيه.. ومتابعون: هنشتريه من العتبه

كيف تساعد أبناءك على النجاح دون توتر؟ دليل شامل للآباء

توقعات الطقس ليوم السبت 11 مايو.. سماء صافية وارتفاع درجات الحرارة

أخبار فاتتك|"حزب الله" ينفذ 7 عمليات ضد إسرائيل وكواليس القبض على عصام صاصا

تهنئة محمد الشرنوبي لـ"لينا الطهطاوي" تتصدر الترند.. ما القصة؟ (فيديو)

القوس والجدى.. مدى توافق الأبراج الفلكية مع ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضى

5 نصائح لتهيئة المنزل لمذاكرة الامتحانات

الأكثر قراءة

عاجل.. الكهرباء ترد على واقعة فصل التيار عن معبد دندرة بقنا

"محدش يجرب مصر" يتصدر "إكس".. ومغردون: الجيش قادر وجاهز

والد الطفلة ضحية التعذيب على يد خادمة إفريقية: "طردتها من سنة علشان كانت بتعامل ابنى الكبير بطريقة مؤذية"

عزة مصطفى: المصريون تركوا مناطق بأكملها بسبب اللاجئين والإيجارات المرعبة

"كهرباء الدقهلية" تعلن تفاصيل الجدول الجديد لتخفيف الأحمال بأنحاء المحافظة

بعد ثبوت إيجابية تحليل المخدرات.. شقيق ضحية عصام صاصا: عايزين حقنا (لايف)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

الحق الفلسطينى والدعم المصرى

د.أحمد الخميسى

المزاعم والأباطيل فى وجود إسرائيل

ماجد حبته

فرْم ميثاق الأمم المتحدة!

د. منى حلمى

ضآلتنا أمام سطوة التكنولوجيا

د.كريمة الحفناوى

من النكبة إلى طوفان الأقصى

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «1»

سارة شريف

التاريخ أخبرنا كيف تنتهى الحروب

ماجد حبته

توريط هاريسون فورد!

صور

وزير الرياضة ومحافظ الإسكندرية يشهدان افتتاح فعاليات بطولة الجمهورية للفروسية بنادي سموحة

انطلاق فعاليات هاف مارثون مدينتي بمشاركة 3000 مشارك من 55 جنسية

جنازة والدة الفنانة يسرا اللوزى

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يستعد لشن غارة عسكرية على "جباليا" فى شمال غزة

مسئولان إسرائيليان: السنوار موجود داخل أنفاق خان يونس وليس فى "رفح"

أماكن محدودة.. كيف ستصل المساعدات إلى غزة بعد توقف المعابر؟