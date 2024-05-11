مع دخول فصل الصيف.. طرق الحفاظ على البشرة من الجفاف

يعد مرض الجفاف من الأمراض الشائعة التي يصاب به الكثير، ويعاني أصحاب البشرة المختلطة والجافة من ظهور حب الشباب وتشقق الشفايف في فصل الصيف بسبب قلة الترطيب.

يحدث جفاف البشرة عندما تصبح غير قادرة على الاحتفاظ بالرطوبة الكافية، ويمكن أن يحدث هذا نتيجة الاستحمام المتكرر أو استخدام الصابون القاسي أو الشيخوخة أو بعض الحالات الطبية، وذلك وفقًا لموقع "Hindustan times".

وإليك بعض النصائح التي يجب اتباعها في فصل الصيف لحماية بشرتك وجسمك من الجفاف:

1 - ضع الكريمات المرطبة للبشرة حيث يساعد على تجديد الطبقة العليا من الجلد.

2 - إذا كنت تستحم أكثر من ذلك، فقد تزيل الكثير من الطبقة الدهنية من الجلد وتتسبب في فقد ترطيبها.

3 - مع أستخدام الصابون والغسول يمكن أن يزيل الزيوت الطبيعية من على البشرة ويجب الابتعاد عن الصابون مزيل العرق، والصابون المعطر، ومنتجات الكحول التي يمكن أن تزيل الزيوت الطبيعية.

4 - وضع المرطب وكريم الحمايه من الشمس من ضمن الأساسيات التي يجب الإلتزام بها في فصل الصف، لأن ذلك يساعد على سد الفراغات بين خلايا بشرتك وحبس الرطوبة في حين أن بشرتك لا تزال رطبة.

5 - تجنب ارتداء الصوف والأقمشة الأخرى التي يمكن أن تهيج الجلد، من الأفضل إرتداء الملابس القطنية.

6 - إحرصي على تناول الماء والمشروبات الطبيعية خلال فصل الصيف لتعويض جسمك عما فقد بسبب العرق.

أعراض الجفاف:

تختلف علامات الجفاف باختلاف الفئات العمرية ويمكن أن يكون من الصعب اكتشافها ولكن الأعراض الشائعة تشمل كثرة التبول- وعادة ما يرتبط لون البول بشكل مباشر بكمية الماء التي يشربها الإنسان- وجفاف الشفاه والفم، والعطش الشديد، والشعور بالصداع، ودوار وإغماء، وانخفاض ضغط الدم وزيادة معدل ضربات القلب.