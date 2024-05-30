الخميس 30 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الاسكندرية 2024 برقم الجلوس فقط

الشهادة الإعدادية
الشهادة الإعدادية

ترتفع معدلات البحث عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية 2024 بعد إعلان نتيجة امتحانات الترم الثاني لامتحانات الصف الثالث الإعدادي في عدد من المحافظات لنهاية العام الدراسي 2023-2024.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسكندرية 2024 

ننشر في التقرير التالي رابط الاستعلام عن  نتيجة الشهادة الاعداديه محافظة الاسكندرية 2024 وتوزيع درجات مواد الصف الثالث الاعدادي لامتحانات الترم الثاني والمجموع الكلي للترمين معًا. 

حتى الآن لم يعتمد محافظ الاسكندرية اللواء محمد الشريف نتيجة الشهادة الإعدادية لنهاية العام الدراسي 2023-2024  وبالتالي لم تظهر حتى الآن. 

وفور اعتمادها من المحافظ سيكون الاستعلام عنها متاح من خلال موقع محافظة الاسكندرية الذي يتيح رابط مباشر للاستعلام. 

اضغط هنا لموقع محافظة الاسكندرية.

بمجرد الضغط على الرابط تجد بانر مكتوب عليه نتيجة الشهادة الاعدادية والذي يكون مفعل فور اعتمادها واعلانها كي يمكن الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس. 

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة 

وكذلك الحال بالنسبة لنتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة القاهرة والتي لم يتم اعتمادها حتى الآن من المحافظ، وفور اعتمادها يكون الاستعلام عنها متاح من خلال بوابة التعليم الاساسي الخاصة بمحافظة القاهرة 

اضغط هنا لبوابة التعليم الأساسي 

بعد اعتماد النتيجة وإعلانها يكون متاح رابط مفعل للاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية من بوابة التعليم الاساسي برقم الجلوس.

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 في محافظة البحيرة

برقم الجلوس.. موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية

توزيع درجات مواد الشهادة الاعدادية  2024

المجموع الكلي للفصلين الدراسيين الأول والثاني لامتحانات الشهادة الاعدادية يكون من 280 درجة 

اما المجموع الكلي لامتحانات الشهادة الاعدادية في الفصل الدراسي الثاني من  140 درجة  مقسمة على المواد كالتالي:

  • مادة اللغة العربية  من 40 درجة في امتحانات الفصل الدراسي الثاني
  • مادة اللغة الانجليزية من 30 درجة في امتحانات الفصل الدراسي الثاني
  • مادة الدراسات الاجتماعية من 20 درجة في امتحانات الفصل الدراسي الثاني
  • مادة الرياضيات من 30 درجة في امتحانات الفصل الدراسي الثاني
  • مادة العلوم من 20 درجة في امتحانات الفصل الدراسي الثاني

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برقم الجلوس.. موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية

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